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Суд признал законным увольнение бастовавших работников "Гродно Азота"

Суд Октябрьского района Гродно вынес решение по иску, который независимый профсоюз ОАО "Гродно Азот" подал в связи с незаконным, по его мнению, увольнением бастовавших рабочих.

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"Исковое заявление не подлежит удовлетворению. Всем отказали", - сообщает телеграм-канала "Стачком Азота". 

По данным портала tut.by, 13 бывших сотрудников предприятия требовали признать их увольнение незаконным, компенсировать вынужденные прогулы и моральный ущерб. Суд отклонил иск, но его решение, по словам представителей независимого профсоюза, будет обжаловано. 

ОАО "Гродно Азот" является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна "Белнефтехим".

30 октября 2020 года гендиректор "Гродно Азота" Игорь Бобырь (26 января 2021 года на эту должность был назначен бывший вице-премьер Игорь Ляшенко - Прим.) заявлял, что бастующие работники будут уволены, так как, по его словам, стачком пытается "убить" предприятие, и поэтому для работы на заводе будут привлечены специалисты с других предприятий и из других регионов. 
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