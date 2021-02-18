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Проверки прошли 10-11 февраля, пишет ННВ , в их результате в целом ряде хозяйств Миорского, Толочинского, Оршанского и Чашникского районов выявлены нарушения, приводящие к снижению товарной продукции и денежной выручки.





Так, Оршанском районе на молочно-товарной ферме «Старь» ОАО «Росский Селец» и молочно-товарном комплексе «Парковая» филиала «Смольяны» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» скот стоял в грязи — там просто своевременно не откачивали навоз и не обеспечивали животных достаточным количеством соломенной подстилки.





На ферме «Муравничи» КУП «Племенной завод Реконструктор» в Толочинском районе стойло было перегружено телками случного возраста из-за чего части животных не хватало фронта кормления. Более того, в этом колхозе телкам скармливали промерзший и несбалансированный по сухому веществу корм. В результате там в январе телушки дали всего 314 грамм привеса, что в 2,3 раза ниже нормы (750 грамм).





Похожие проблемы выявили на ферме «Соколино» УП «Рыдомльский», тоже Толочинского района. Также там отсутствовала достоверная информация о количестве дойных коров, их продуктивности, физиологическом состоянии, которая должна была вноситься в компьютерную систему. Из-за этого не было возможности оценить племенную и хозяйственную ценность стада.





КГК проинформировал о сложившейся ситуации руководителей райисполкомов, которые должны принять меры по устранению недостатков и наказанию виновных должностных лиц, сообщает пресс-служба ведомства.





Напомним, что в январе Витебский облисполком объявил фейком фото коров, стоящих в навозе, опубликованные телеграм-каналом «Беларусь головного мозга». Однако позже появились фото из-под Витебска с аналогичной системой поения, где скот тоже явно не блистал чистотой.



