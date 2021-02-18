+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Коровы стоят в навозе, а кормят их замерзшим силосом — КГК Витебщины о нарушениях в животноводстве

Всего за два дня проверок КГК Витебской области обнаружил «обосранных» коров, нарушения рациона животных и неправильный их учет в компьютерных системах.


Фото pixabay.com

Проверки прошли 10-11 февраля, пишет ННВ,  в их результате в целом ряде хозяйств Миорского, Толочинского, Оршанского и Чашникского районов выявлены нарушения, приводящие к снижению товарной продукции и денежной выручки.

Так, Оршанском районе на молочно-товарной ферме «Старь» ОАО «Росский Селец» и молочно-товарном комплексе «Парковая» филиала «Смольяны» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» скот стоял в грязи — там просто своевременно не откачивали навоз и не обеспечивали животных достаточным количеством соломенной подстилки.

На ферме «Муравничи» КУП «Племенной завод Реконструктор» в Толочинском районе стойло было перегружено телками случного возраста из-за чего части животных не хватало фронта кормления. Более того, в этом колхозе телкам скармливали промерзший и несбалансированный по сухому веществу корм. В результате там в январе телушки дали всего 314 грамм привеса, что в 2,3 раза ниже нормы (750 грамм).

Похожие проблемы выявили на ферме «Соколино» УП «Рыдомльский», тоже Толочинского района. Также там отсутствовала достоверная информация о количестве дойных коров, их продуктивности, физиологическом состоянии, которая должна была вноситься в компьютерную систему. Из-за этого не было возможности оценить племенную и хозяйственную ценность стада.

КГК проинформировал о сложившейся ситуации руководителей райисполкомов, которые должны принять меры по устранению недостатков и наказанию виновных должностных лиц, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что в январе Витебский облисполком объявил фейком фото коров, стоящих в навозе, опубликованные телеграм-каналом «Беларусь головного мозга». Однако позже появились фото из-под Витебска с аналогичной системой поения, где скот тоже явно не блистал чистотой.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяці Ізабэлы Марціновіч.
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]