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Глава Госкомимущества обещает активизацию рынка земли

Председатель Государственного комитета по имуществу (ГКИ) Беларуси Дмитрий Матусевич анонсирует упрощение оборота земельных участков на рынке и вообще активизацию этого сегмента.



При этом статус земель сельскохозяйственного назначения или лесного фонда остается неизменным», — цитирует Матусевича агентство БелТА.

Глава ведомства пока не раскрывает детали. Неизвестно, что именно могут упростить на рынке земли. Также он подтвердил прежнюю позиции комитета: ГКИ будет стараться пристроить так называемые неэффективно используемые объекты недвижимости. Как правило, это просто неиспользуемые здания магазинов, школ, складов и т. п. Матусевич заверил, что массовой приватизации не планируется.

В ГКИ считают, что покупка земли — один из наиболее безопасных видов инвестиций, так как это самый ликвидный товар.
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