Playtika релоцирует белорусских разработчиков в Польшу?









Сразу скажем: официальных комментариев от Playtika мы пока не получили, хотя и отправили интересующие нас вопросы в головной офис компании в Израиле. Практика показывает, что ответов можно ждать долго (а часто и не дождаться вовсе).





Офис Playtika в Варшаве действительно существует. По данным реестра польских юрлиц, компания «Playtika Poland» была зарегистрирована в Варшаве ещё в январе 2020 года.





Мы не знаем, когда в польском офисе появились первые сотрудники. На сайте Playtika представлены 5 вакансий для работы в Варшаве. Это немного. Для сравнения, в минском офисе открыто больше 10 вакансий только на технические позиции. На данный момент компания занята поисками в Польше java-разработчиков, проектного менеджера, эйчара и администратора офиса.





Можно предположить, что варшавский офис Playtika открылся недавно и только начинает комплектацию штата.





Вакансия администратора варшавского офиса нам наиболее любопытна. В списке его обязанностей указана «помощь релоцированным сотрудникам». LinkedIn находит всего 7 работников Playtika в Варшаве. 6 из них раньше работали в минском офисе. Это только те люди, которые изменили локацию работы в своих анкетах в LinkedIn. Трудно сказать, сколько всего белорусских айтишников Playtika уже перевезла в Варшаву и сколько их окажется там в ближайшем будущем.





Кажется, процесс частичного релокейта действительно запущен.





В конце июня 2020 года стало известно, что Playtika собирается вывезти на лето работников белорусского офиса с семьями в Турцию. Источники dev.by тогда сообщали, что такая мера может быть связана с грядущими выборами и слухами об отключении интернета в Беларуси. В компании эти предположения опровергли и сказали, что полёт в Турции нужен исключительно для отдыха айтишников. Как отдохнули сотрудники минского офиса неизвестно, но уже в октябре к ним нагрянули силовики. Говорят, визит был связан с задержанием одного из работников. Playtika никак не прокомментировала инцидент.





Playtika основана в 2010 году в Израиле, штаб-квартира — в городе Герцлии. Число сотрудников ≈ 2800, в том числе в Беларуси ≈ 600, 16-е место в топ-50 крупнейших ИТ-компаний в Беларуси по данным на июнь 2020 года.

Компания одной из первых предложила социальные игры в формате free-to-play — сначала в соцсетях, затем на мобильн платформах. 1 августа 2016 года компанию приобрёл консорциум китайских инвесторов за 4,4 млрд долларов. Продуктами Playtika пользуется более 27 миллионами активных пользователей в месяц. Офисы расположены по всему миру, включая Тель-Авив, Киев, Минск, Днепр, Винницу, Бухарест, Лондон, Берлин, Монреаль, Чикаго, Лас-Вегас, Санта-Монику, Буэнос-Айрес и Токио.



Playtika занимает лидирующие позиции в топ-33 мобильных разработчиков с офисами в Беларуси.





В 2021 году Playtika вышла на IPO.