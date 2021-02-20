Кредит на еду: В «Е-доставке» стали продавать продукты в кредит





Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





Товары «Е-доставки» от «Евроопта» теперь можно купить в кредит, для этого только нужно сделать покупку от 50 рублей, это распространяется и на продукты.

Кредит от Статусбанка можно оформить на срок от шести месяцев до года. Процентные ставки такие:





- 22% годовых на срок до шести месяцев;

- 23% годовых на срок до девяти месяцев;

- 24% годовых на срок до 12 месяцев.





Возможно досрочное погашение кредита без комиссий и ограничений.





В пошаговом обзоре на сайте «Е-доставки» о том, как купить товар в кредит, сказано, что справка о доходах и поручители не нужны. Правда, нужно быть гражданином Беларуси или иметь здесь вид на жительство. Еще важно быть в возрасте от 18 до 67 лет, иметь стаж на последнем месте работы не меньше трех месяцев и доход минимум в 300 рублей (если вы не пенсионер). Отмечается, что людям в декретном отпуске кредит не дают, однако не ясно, как это все проверяется.





В середине января 2021 года компания уже сообщала о возможности купить популярные товары в кредит или рассрочку. Тогда отмечалось, что рассрочку можно оформить на товары стоимостью от 25 рублей. Она беспроцентная, на срок до трех месяцев, предоставляют такую услугу Статусбанк и Идея Банк.





Появление таких кредитов свидетельствует, что у людей нет денег на самое необходимое.