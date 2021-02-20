Государство концентрирует стекольные заводы в один холдинг









Итак, госкомпания получит пакет следующих обществ: «Белмедстекло» (80,5%), «Гомельстекло» (99,93%), Гродненский стеклозавод (99,3%), «Стеклозавод «Неман» (99,99%).





Юрлицо нового холдинга было зарегистрировано недавно — в октябре 2020 года — Гродненским горисполкомом. Основной вид деятельности — деятельность головных организаций. О создании холдинга власти заговорили в августе 2020 года. Белорусской стекольной компанией руководит Юрий Скрипко. Еще в начале 2021 года он провел переговоры с ключевым поставщиком сырья — Башкирской содовой компанией (Россия).