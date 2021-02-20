Чистки: работники «Минскэнерго» сообщают об увольнениях

Работники предприятия сообщают, что у них на прошлой неделе начались увольнения якобы «по спискам, спущенным сверху». Они утверждают, что людям предлагают написать заявление по собственному, в противном случае увольняют по статье Трудового кодекса, хотя до этого нареканий на работу сотрудников не было. Сами работники связывают это с их участием в акциях солидарности и протестах после выборов в августе 2020 года. FINANCE.TUT.BY поговорил с уволенными.

«Увольняют согласно какому-то списку сверху, но никому его не показывали, только говорят так»

О том, что из филиалов «Минскэнерго» якобы начали увольнять людей, нам стали сообщать еще в конце прошлой недели.





«В Минских тепловых сетях и непосредственно на ТЭЦ-2 начали увольнять работников, которые еще в августе выходили на акции солидарности в свое обеденное время. Увольняют согласно какому-то списку сверху, но никому его не показывали, только говорят так. Руководство сказало: «Вы же знаете за что».

Никаких нарушений и выговоров у этих людей нет. Уже отдали трудовые троим», написал нам один из работников предприятия 12 февраля.





Следом пришло сообщение от еще одного работника примерно такого-же содержания.





«У нас началась „зачистка“ тех, кто не поддерживает действующую власть. Это касается нескольких филиалов „Минскэнерго“ — Минских тепловых сетей, Минских кабельных сетей, прочих. На увольнение работников, которые летом засветились на митингах, приказ пришел сверху. Кто попал в этот список, неизвестно. Руководители сообщают имена только тех и тем, кто непосредственно должен быть уволен. Приезжали товарищи из органов, проверяли камеры и систему пропусков, смотрели, кто выходил на акции солидарности, стоял в цепях на Аранской и Тростенецкой (на этих улицах расположены административные здания Минскэнерго и Минских тепловых сетей. — Прим. ред.). Ходят слухи, что всего по организациям энергосистемы должны уволить около 400 человек», написал еще один работник.





В среду (17 февраля) информацию о возможных увольнениях в Минских тепловых сетях подтвердило еще несколько работников.





— Я знаю, что точно уволили 8 человек (по рассказам другого работника, 9 человек). Среди них два начальника отделов, работники профсоюзного комитета, двое рабочих с одной из ТЭЦ. Увольняются, если не все, то большинство по соглашению сторон, чтобы не увольняли по статье. Слышал, что в списке по всем филиалам примерно 40 человек, но лично его не видел, — рассказал работник Минских тепловых сетей.





Мы дозвонились до одного из уволенных работников фил ла, однако он отказался разговаривать с журналистами.

«Я уволился по соглашению сторон, но решение это было принято под давлением»

А вот уволенные из филиала «Минские кабельные сети», где за последнюю неделю, по словам работников, трудовые вернули восьмерым, оказались более разговорчивыми. К примеру, Александр Данько еще несколько дней назад работал там инженером службы распределительных сетей.





— Мой начальник пришел и сказал, что есть команда меня уволить. И что могу написать заявление по собственному желанию, — рассказывает Александр Данько. — Нареканий у руководства на мою работу никогда не было, даже грамоту, по-моему, в прошлом году давали. А тут пришли и сказали, мол, увольняйся. Но попросили не только меня. Документально это я, конечно, не могу подтвердить. Но, похоже, что после некоторых политических событий нам на наше предприятие сверху спустили бумагу и поручили выявить неблагонадежных людей, которые имеют не такое мнение, как положено, тех, кто участвовал в митингах, был задержан и так далее. Сейчас есть какие-то списки с такими людьми. Их, конечно, никто не видел, они не афишировались. В конце прошлой недели прошла команда по этим спискам отработать.





По словам Александра, у них на предприятии «пока на увольнение 8 человек». С ними, как он говорит, не общался ни директор, ни еще кто-то из руководства, никто ничего не объяснял. Все происходило через руководителей структурных подразделений.





— В понедельник (15 февраля — Прим. ред.) мои коллеги из филиала Минские тепловые сети звонили мне и говорили, что у них тоже увольняют людей. То есть это касается не только кабельных сетей, — отмечает собеседник. — Я уволился по соглашению сторон. Но решение это было принято под давлением. Я никуда не собирался уходить. Заявление написал во вторник, после обеда в этот же день уже был готов приказ. На этой неделе у меня был последний день работы. Спешка налицо. Если человек не хочет увольняться по соглашению сторон, его все равно уволят. Очень легко найти какие-то нарушения, если искать. У нас написано очень много всяких положений и инструкций, которых мы должны придерживаться в работе. Выполнять все полностью зачастую невозможно. Их даже знать все физически невозможно, это огромный объем информации.





Александр говорит, что до этого массовых увольнений не было. «Уволился один коллега, который тоже был в списке на вылет. Но он нашел работу и ушел раньше, чем прилетел приказ уволить», рассказывает собеседник.





Бывший работник Минских кабельных сетей предполагает, что он попал в список потому, что летом засветился возле Минского завода колесных тягачей, куда он с коллегами ездил поддерживать его работников 17 августа. Их фото попали в СМИ.





— 17 августа во внутреннем дворике предприятия было стихийное собрание, перед тем как люди поехали на МЗКТ. Вышел директор, люди задавали вопросы. Наверное, из-за этого я оказался в списке. На собраниях сильно не высказывался, но присутствовал. На сутки не попадал, милиция меня нигде не задерживала. Теперь пошла зачистка внезапно и по всем.





Однако Александр отмечает, что уволиться попросили и некоторых тех, кто никуда не ходил и нигде не высказывался.

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