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США обвиняет хакеров из Северной Кореи в краже $1,3 млрд для правительства

Министерство юстиции США обвиняет трёх сотрудников военной разведки Северной Кореи в серии кибератак. Злоумышленники пытались похитить $1,3 млрд в криптовалюте и традиционных валютах у банков и других ведомств.



США обвиняет хакеров из Северной Кореи в краже $1,3 млрд для правительства
Программистов обвинили в операциях по взлому и распространении вредоносного ПО. Цель — получение средств для правительства страны. 

Как сообщает Минюст, Джон Чан Хек, Ким Ир и Пак Чин Хек работали на спецслужбы Северной Кореи.

Их подозревают во множестве преступлений. Среди операций хакеров — атака на Sony Pictures Entertainment, попытка взлома серверов банков Вьетнама, Бангладеша, Тайваня и других стран, распространение вымогательского ПО и кража персональных данных.

Программистов обвиняют в создании вредоносных криптовалютных приложений, краже криптовалют «на десятки миллионов долларов».

«Сотрудники спецслужб из Северной Кореи используют клавиатуры, а не оружие. Они крадут цифровые кошельки с криптовалютой вместо мешков с наличными и являются главными грабителями банков в мире», — говорится в заявлении помощника генерального прокурора Джона Демерса. 

Как отмечается, хакеры работали не только с территории КНДР, но и из других стран, включая Китай и Россию.
DEV.by
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