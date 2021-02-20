







США обвиняет хакеров из Северной Кореи в краже $1,3 млрд для правительства

Программистов обвинили в операциях по взлому и распространении вредоносного ПО. Цель — получение средств для правительства страны.





Как сообщает Минюст, Джон Чан Хек, Ким Ир и Пак Чин Хек работали на спецслужбы Северной Кореи.





Их подозревают во множестве преступлений. Среди операций хакеров — атака на Sony Pictures Entertainment, попытка взлома серверов банков Вьетнама, Бангладеша, Тайваня и других стран, распространение вымогательского ПО и кража персональных данных.





Программистов обвиняют в создании вредоносных криптовалютных приложений, краже криптовалют «на десятки миллионов долларов».





«Сотрудники спецслужб из Северной Кореи используют клавиатуры, а не оружие. Они крадут цифровые кошельки с криптовалютой вместо мешков с наличными и являются главными грабителями банков в мире», — говорится в заявлении помощника генерального прокурора Джона Демерса.





Как отмечается, хакеры работали не только с территории КНДР, но и из других стран, включая Китай и Россию.