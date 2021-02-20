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Банкротство ProStore продлено до мая

Экономический суд города Минска продлил срок ликвидационного производства компании «Простор-Трейд» — одного из юрлиц сети ProStore — до 3 мая 2021 года. Процесс должен был закончиться в феврале.



Пока внешнему управляющему удалось продать часть имущества и взыскать «дебиторку». Получилось погасить долги по налогам более чем на 2,2 млн рублей. Остались еще требования 89 кредиторов — свыше 174,9 млн.

Примечательно, что выявлено некое имущество «Простор-Трейд», которое находится теперь уже на площадях сети Green (ООО «ГРИНрозница»). В опредлении суда написано, что оно «подлежит оценке и реализации».

Ранее часть оборудования компании «Простор-Трейд» была продана другому юрлицу ProStore. Ранее торговая сеть Юрия Чижа потеряла большую часть магазинов как на арендованных площадях, так и на своих собственных. Многие площади отошли к сети Green.
 
Officelife.media
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