Банкротство ProStore продлено до мая









Пока внешнему управляющему удалось продать часть имущества и взыскать «дебиторку». Получилось погасить долги по налогам более чем на 2,2 млн рублей. Остались еще требования 89 кредиторов — свыше 174,9 млн.





Примечательно, что выявлено некое имущество «Простор-Трейд», которое находится теперь уже на площадях сети Green (ООО «ГРИНрозница»). В опредлении суда написано, что оно «подлежит оценке и реализации».





Ранее часть оборудования компании «Простор-Трейд» была продана другому юрлицу ProStore. Ранее торговая сеть Юрия Чижа потеряла большую часть магазинов как на арендованных площадях, так и на своих собственных. Многие площади отошли к сети Green.