Стала известна дата следующей презентации Apple





Официальное объявление даты от компании состоится за неделю до мероприятия.





Главными релизами этой весны считаются новые версии планшетов iPad и iPad mini. Обновленные девайсы получат OLED-дисплей с тонкими рамками и встроенный в экран дактилоскопический сенсор. Гаджеты будут работать на базе флагманского процессора Apple A14 Bionic, который уже используется в iPhone 12.





Также компания познакомит пользователей с Bluetooth-маячками AirTag. О них человечество впервые узнало осенью 2019 года.





Помимо этого, бренд планирует усовершенствовать поддержку своей карты Apple Card в новых регионах. Сейчас она, при поддержке банка Goldman Sachs и платежной системы Mastercard, может свободно использоваться исключительно на территории Соединенных Штатов.