Илон Маск придумал название для своей криптовалюты
Основатель Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск определился с названием собственной криптовалюты.
Это произошло после того, как пользователи Twitter предложили ему создать собственный "коин".
Илон Маск пообещал поддержать владельцев доджкоинов в случае их продажи. В комментариях к твиту один из пользователей посоветовал бизнесмену создать свою криптовалюту, например Eloncoin, и сделать ее "валютой Земли". Другой предложил назвать ее Marscoin. Маск согласился.
"Это определенно будет Marscoin!", – ответил он.
08:07 20/02/2021
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