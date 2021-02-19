Власти Украины отбирают нефтепродуктопровод у белорусского олигарха

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленского. По сути поставлена задача вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который с 2019 года на 51% принадлежал белорусскому олигарху Николаю Воробью.





«Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства», — добавили в пресс-службе.





Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о компании «ПрикарпатЗападтранс», которая эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси для Украины и транзита в Европу, пишет news.tut.by





Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер «для возвращения государственного имущества народа Украины».





Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.





Кроме того, СНБО ввел санкции против народного депутата от фракции «Опозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма (ст. 258−5 УК Украины).





Отметим, что работу нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс» связывают с Медведчуком как лоббистом российских интересов, поскольку магистраль транспортирует ресурсы госкомпании «Роснефть».





В свою очередь, в политической партии ОПЗЖ, сопредседателем которой является Виктор Медведчук, заявляли, что политик не связан с нефтепродуктопроводом.





Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн считает, что Россия прекратит подачу дизтоплива по «трубе» на территорию Украины.





Недавно бывшей заместительнице директора украинского Института азотной промышленности и продуктов органического синтеза «УкрГИАП» вручили подозрение в злоупотреблении служебными полномочиями. Это дело связано с передачей в собственность компании «ПрикарпатЗападтранс» части магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По данным следствия, в августе 2017 года подозреваемая составила заведомо ложный вывод, на основании которого хозсуд в Ровно отказался признать право собственности Украины в части нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».





На основании решения суда контроль над частью трубопровода перешел компании «ПрикарпатЗападтранс».





В НАБУ заявили, что трубопровод был проложен во времена СССР и должен был перейти в управление Украины. Однако «дочка» российской компании «Транснефть» не передала трубопровод государству.





В марте 2016 года нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападтранс» отошел швейцарской компании International Trading Partners AG гражданина Германии Анатолия Шефера, которого связывают с «кумом Путина» Виктором Медведчуком. В апреле 2019 года 51% «ПрикарпатЗападтранса» были проданы белорусской компании «Нефтебитумный завод» Николая Воробья. В конце 2020 года белорусский олигарх попал под санкции Евросоюза. Компаниями стали владеть его менеджеры.





Политические эксперты называют это дело частью стратегии украинских властей по давлению на пророссийского политика Виктора Медведчука. Недавно в Украине было прекращено вещание трех телеканалов, контролируемых соратником Медведчука Тарасом Козаком.