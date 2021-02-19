Директор BelHard Игорь Мамоненко рассказал в интервью probusiness.io о влиянии кризиса на ИТ, релокации айтишников и своём проекте «ИТ-страна».





О последствиях кризиса для ИТ





— 2020-й был сложным. Но плохим его однозначно не назовешь. Были как проблемы, так и успехи. Даже в кризис ИТ чувствует себя неплохо, несмотря на все «но», которых было предостаточно. Как говорится, будем живы — не помрем.





Конечно, объективно могу сказать, что рынок сократился — сделок стало меньше, клиенты думают дольше, ищут подешевле. Рейты упали — в среднем с 40 до 25 долларов за человеко-час.





Естественно, встал вопрос: а как за эти деньги выполнять заказы и делать проекты? Хорошие программисты, как ни крути, стоят дорого.





И мы нашли для компании два способа:





Первый — повторное использование кода без нарушения авторских прав. Любая программа на 80% уже написана. Осталось только разобраться с тем, как состыковать «куски» кода, чтобы они вместе могли составить новый продукт. То есть мы создаем что-то вроде биржи полуготовых решений.





Приведу пример. Допустим, вы написали CMS за 10 тысяч долларов. Но её можно использовать и для других проектов, если она написана по универсальным законам. Тогда получается такой продукт-конструктор. Можно продавать эту написанную CMS в 20 разных компаний по цене в 8 тысяч долларов. Клиент сэкономил, а мы — заработали.





Второй — подбор персонала под «проектную» загрузку. Например, у нас есть специалист по безопасности. Но он нужен нам в офисе только на несколько дней. Мы нанимаем его в штат, но при этом «выставляем» на биржу труда как рабочую единицу на временную занятость.





Формируется полувиртуальная команда. Для специалистов создается диаграмма загрузки — на ней отмечено, когда и какие специалисты, какого качества и на какое время вам понадобятся. Проект раскладывается на маленькие отрезки. Пока эту систему мы только вводим. Но в перспективе ожидаем, что таков будет вообще весь рынок труда.





О релокации айтишников и дефиците кадров

— Еще один вызов 2020 — начала 2021 года — нехватка качественных кадров: подготовленных, профессиональных, инициативных. Но наша ИТ-академия обеспечивает нас «свежими» ребятами. Поэтому недостаток топ-сотрудников мы компенсируем. Можем делать проекты без потери качества и даже за меньшую цену — так и остались конкурентоспособны.





Честно говоря, отток был незначительный. Да, Беларусь потеряла несколько действительно перспективных компаний. Но в общих масштабах — не страшно. То есть, конечно, жаль, что так происходит, но это не смертельно.





Айтишников в ПВТ — около 70 тысяч. А в целом по стране — около 200 тысяч человек работает в ИТ. Если рассматривать самые смелые оценки, уехало около 15%. Другое дело, что в числе тех, кто уехал, были очень сильные специалисты.





Но свято место пусто не бывает. У нас много умных людей с небольшими зарплатами. И многие переучиваются, развиваются и «входят» в ИТ. Конечно, им нужно какое-то время, чтобы дорасти до уровня тех, кто уехал.





К тому же я уверен, что многие еще вернутся в Беларусь. Просто должен пройти этот самый напряженный и сложный период. В Польше у программиста только личный доход облагается налогами в размере 32%. Это много!





Таких условий, как в ПВТ, нигде нет. Ни в Австралии, ни в Новой Зеландии, ни на Каймановых островах! В Украине есть планы создать нечто похожее на ПВТ. Но пока это только планы. Пока там даже большие компании работают как «наборы ИП».





Все же компаниям, которые работают по аутсорсинговой модели, с точки зрения налогов в Беларуси лучше всего. Да, немного тревожно от того, что условия для ПВТ должны были быть неизменными, но все-таки изменились.





По той информации, что у меня есть, остро стоял вопрос даже о закрытии ПВТ по политическим причинам. Поэтому повышение налога с 9 до 13% — еще малой кровью отделались.





О забастовка и бойкотах

— Я против того, чтобы для достижения политических целей разрушали белорусскую экономику. Люди остались без работы, кто будет кормить их семьи?





Добиваться политических целей, сделав людей нищими, — это неправильно. И если программисты и айтишники переживут, то что делать тем, у кого зарплаты сильно ниже? Поэтому я очень скептически настроен ко всякого рода бойкотам и забастовкам, остановкам предприятий, саботажу.





Все наши производства находятся в конкуренции. Восстановить позиции на рынке сбыта будет невозможно. Это приведет к долгосрочной нищете и миграции. Я такую цену не готов платить. Это неправильно. Изменения должны происходить эволюционно.





О возобновлении проекта «ИТ-страна»

— Экономика страны в 2020 году начала предсказуемо сокращаться. Люди начали терять работу и высвобождаться, возникла угроза массовой эмиграции в соседние страны. И я говорю не только про ИТ-специалистов, а в целом про белорусов. Появилась реальная угроза будущему страны.





Всем говорю: «Если вы не хотите через десять лет получать пенсию 50 долларов и разговаривать со своими внуками только через Zoom, начинайте делать что-то сейчас».





Исходил из потребностей человека. У него — нет знаний, нет компьютера и интернета. То есть просто нет возможности начать работать на аутсорсе. Может ли BelHard дать человеку ноутбук, доступ в интернет и обучить? Думаю, что да.





В штат компании BelHard мы стали нанимать так называемых кураторов проекта «ИТ-страна». Это ребята, которые живут в регионах и будут продвигать и развивать инициативу. На данном этапе все они, по сути, продавцы.





Их задача — продавать или сдавать в аренду местным заинтересованным людям средства для удаленной работы: ноутбуки, пакеты высокоскоростного интернета, обучение на курсах по различным специальностям. Сейчас у нас есть 30 таких кураторов. Мы платим им небольшой оклад и предлагаем процент от продаж.





Также мы договорились с пятью ведущими поставщиками компьютерной техники — они продают нам ноутбуки по ценам ниже рыночных. Их мы сдаем в аренду, ремонтируем и можем обновлять, исходя из потребностей человека.





Также мы пообщались с интернет-провайдерами и готовим к выпуску так называемые тяжелые пакеты интернета «ИТ-страна». Они обеспечат такое соединение, чтобы можно было комфортно работать на компанию из любой точки мира. Переговоры еще не завершены, но готовность к сотрудничеству мы видим.





И последняя составляющая — курсы. У нас есть ИТ-академия, которая организует 2-месячные курсы по 40 специальностям. Обучаем не только под ИТ-профиль, но и, например, бухгалтеров и юристов, которые могут работать на аутсорсе.





Чтобы обучение было доступно людям из регионов, мы запустили программы, которые стоят, например, по 200 долларов. С них можно стартовать, найти работу и продолжить обучение на более высокооплачиваемые специальности.





Имея все инструменты для работы (знания, технику и интернет), человек может сам оформить ИП или скооперироваться со знакомыми и запустить организацию по УСН. Налоговая нагрузка при таких видах деятельности невысокая.





А так как работать человек будет на иностранные компании, то НДС ему платить не нужно.