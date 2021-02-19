+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Tesla вложила полтора миллиарда в биткоин. Илон Маск посчитал это авантюрой

Гендиректор производителя электромобилей Tesla Илон Маск считает решение компании вложить полтора миллиарда долларов в криптовалюту биткоин «достаточно авантюрным» для крупного бизнеса.


Об этом Маск написал в твиттере, комментируя слова основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао о том, что Tesla вложилась в биткоин, а не в другую криптовалюту — Dogecoin, популярности которой способствовал глава компании.

«Действия Tesla не отражают напрямую мое мнение. Купить немного биткоинов, которые являются просто менее глупой формой ликвидности, чем наличные, достаточно авантюрно для компании из индекса S&P 500», — написал Маск.

«Но если у фиатной валюты отрицательная реальная доходность, только дурак не станет искать что-то еще. Биткойн — почти такая же чепуха, как [традиционные деньги]. Ключевое слово — „почти“», — добавил Маск, оговорившись, что он не инвестор, а инженер.

Tesla объявила о вложении полутора миллиардов долларов в биткоин 8 февраля. За несколько часов после этого курс биткоина вырос на 20%. 16 февраля курс биткоина впервые в истории преодолел отметку 50 тысяч долларов.

Илон Маск неоднократно писал в твиттере о криптовалютах, а 29 января он добавил #Bitcoin в описание своего профиля, что позволило ненадолго поднять стоимость актива.

Ранее твиты Маска как минимум два раза приводили к колебаниям стоимости акций Tesla. После одного из этих случаев Маск заплатил 20 миллионов долларов и ушел с поста председателя совета директоров Tesla (но остался директором компании).
Источник: meduza.io
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]