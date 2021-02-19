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Евро резко подорожал на бирже в Минске

Евро и доллар подорожали в последний день уходящей недели до максимума за 10 дней. Но корзина валют подешевела на 0,03% за счет падения российского рубля

Курс доллара поднялся лишь на 0,0001 BYN до 2,5917 BYN/USD, но доллар дорожает уже третий раз подряд. Его стоимость поднялась до максимума за 10 дней.

Курс евро вырос сразу на 0,0157 BYN до 3,1390 BYN/EUR. Предыдущие четыре дня евро дешевел и успел потерять 0,0125 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0092 BYN до 3,5062 BYN/100 RUB.

Итоги третьей недели февраля на валютном рынке Беларуси

Дела у белорусского рубля на уходящей недели пошли не очень удачно и он девальвировался ко всем основным валютам, но очень слабо:

курс доллара +0,0031 BYN (+0,12%);
курс евро +0,0035 BYN (+0,11%);
курс российского рубля +0,0098 BYN (+0,28%);
корзина валют +0,19%.

Центробанк России

Российский рубль на торгах в пятницу продолжил дешеветь к доллару и евро.

Официальный курс доллара на завтра вырос на 20 копеек до 73,9717 RUB/USD.

Официальный курс евро на завтра подскочил на 67 копеек до 89,5427 RUB/EUR.

Итоги третьей недели февраля на валютном рынке России

Позиции российского рубля к доллару и евро практически не изменились, хотя в середине недели он укреплялся к доллару до минимума почти за два месяца, а к евро до минимума почти за месяц:

курс доллара +0,0339 BYN (+0,05%);
курс евро −0,0625 BYN (−0,07%);
Источник: select.by
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