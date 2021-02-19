Евро резко подорожал на бирже в Минске

Курс доллара поднялся лишь на 0,0001 BYN до 2,5917 BYN/USD, но доллар дорожает уже третий раз подряд. Его стоимость поднялась до максимума за 10 дней.





Курс евро вырос сразу на 0,0157 BYN до 3,1390 BYN/EUR. Предыдущие четыре дня евро дешевел и успел потерять 0,0125 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0092 BYN до 3,5062 BYN/100 RUB.





Итоги третьей недели февраля на валютном рынке Беларуси

Дела у белорусского рубля на уходящей недели пошли не очень удачно и он девальвировался ко всем основным валютам, но очень слабо:





курс доллара +0,0031 BYN (+0,12%);

курс евро +0,0035 BYN (+0,11%);

курс российского рубля +0,0098 BYN (+0,28%);

корзина валют +0,19%.





Центробанк России

Российский рубль на торгах в пятницу продолжил дешеветь к доллару и евро.





Официальный курс доллара на завтра вырос на 20 копеек до 73,9717 RUB/USD.





Официальный курс евро на завтра подскочил на 67 копеек до 89,5427 RUB/EUR.





Итоги третьей недели февраля на валютном рынке России

Позиции российского рубля к доллару и евро практически не изменились, хотя в середине недели он укреплялся к доллару до минимума почти за два месяца, а к евро до минимума почти за месяц:





курс доллара +0,0339 BYN (+0,05%);

курс евро −0,0625 BYN (−0,07%);