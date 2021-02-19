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По долгам БМЗ будут платить наши внуки: подробности секретного плана по спасению "флагмана"

Стали известны пункты секретного плана по спасению БМЗ, чей долг "крепкие хозяйственники" довели под $1,5 млрд:


Об этом пишет журналист Горбацевич в своем телеграм-канале

- Часть долго берет на себя Минфин (бюджет, все мы);

- 15% долга списывается, прежние облигации выкупаются с дисконтом в 15%;

- Долг пролонгируется до 2050 года (по долгам БМЗ будут платить еще ваши внуки);

- Около $ 350 миллионов кредитной задолженности перевели в уставный фонд предприятия (это почти как списание долга, но красивее выглядит на бумаге. Банки получают иллюзию, что их деньги зашиты где-то там, в предприятии);

- Обсуждается кредит на обслуживание бюджетного займа (вы как взяли кредит, а потом еще один кредит чтобы платить только проценты по первому);

- Вишенка. С зимы 2020-го БМЗ ежемесячно кредитуется белорусскими банками на $6 млн., чтобы выплачивать зарплаты.

Подробности у Нашей нивы
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