Официального подтверждения инициатив госорганов пока нет, все чем мы располагаем – скан документа от 1 февраля 2021 года за подписью зампреда КГК.





Myfin.by пообщался с предпринимателями, чтобы выяснить, как они готовятся к существенному росту налогов и чем это обернется для простых белорусов.





А что собственно планируется?

Инициатив несколько, не все до конца понятны, но приведем их в том виде, как они обозначены в Письме:





Отменить (постепенно) единый налог для индивидуальных предпринимателей, и заменить его упрощенной системой налогообложения.





Ограничить возможности вывода средств из бизнеса в наличные. И вообще уменьшить наличный оборот.





Ограничить некоторые варианты списания расходов юридическими лицами. Что должно увеличить их налогооблагаемую базу.





Увеличить взносы ИП в ФСЗН.





Ужесточить, вплоть до уголовной, ответственность за налоговые нарушения.

Заработал больше 5 тыс рублей – плати больше налогов





Начать предложено с тех видов деятельности, которые (как указано в Письме) приносят большой доход (порядка 5 тыс. руб.), имеют высокую рентабельность (60-70%). Упомянуты: сборка мебели, строительство, услуги ЖКХ.





В результате регистрация такого бизнеса на ИП должна стать менее выгодной, бывшие предприниматели станут наемными работниками, будут получать официальную зарплату с которой взимают 35% в Фонд соцзащиты и подоходный налог в 13%.





Указано, что в Беларуси наличные занимают порядка 40% денежного обращения, а в государствах Евросоюза 5-20%.





Предлагается – снятие со счета ИП сумм свыше 3 000 рублей в месяц облагать налогом в 13% (по ставке подоходного).





Напомним, что предприниматели снимают как личный доход не только деньги для потребления, но также оплачивают из них расходы бизнеса.





Ограничение услуг юрлицам

Планируется запретить ИП оказывать услуги некоторым юрлицам. Это особо касается случаев, когда фирма оплачивает услуги «своим» ИП: учредителям, работникам. Фирмы не смогут списывать выплаченные ИП деньги на расходы, а ИП не смогут обналичивать эти деньги.





Больше отчислений в ФСЗН

На данный момент большинство индивидуальных предпринимателей рассчитывают свои платежи в Фонд соцзащиты от уровня минимальной зарплаты по обычной ставке в 35%. В этом усмотрели неравенство и предложили увеличить отчисления для ИП. На сколько – пока не сообщается.





Тут уместно напомнить, что в нашей пенсионной системе текущие взносы в ФСЗН идут не в какую-то накопительную пенсию, а на выплаты сегодняшним пенсионерам.





Ужесточение наказания за неуплату налогов

Здесь сразу три пункта:





1. Установить дифференциацию наказаний за налоговые нарушения в зависимости от величины ущерба государству.





2. Ввести единую ответственность за необоснованную компенсацию НДС из бюджета.





3. Назначать уголовные наказания за «зарплату в конвертах».





Самым резонансным наверняка будет последний пункт.





Что думают предприниматели

Разговор с предпринимателями вышел очень острым. По этой причине, и по желанию самих ИП, мы изменили их реальные имена.





Ирина, бухгалтер, зарегистрирована как ИП:





Про переход с Единого налога на УСН:





– У меня постоянных клиентов на Едином налоге нет, но я делаю для таких ИП разовые работы. Сама я под Единый не попадаю по виду деятельности, но мне это было бы и невыгодно. Если единщиков переведут на УСН, то у меня будет больше клиентов, потому что не все смогут вести бухгалтерию.





Но многие, особенно сейчас, зарабатывают слишком мало. Могут просто закрыться.

Про вывод наличности:





– Знаю, что в рознице и в услугах работа за нал – норма. Но я занимаюсь официальным оборотом по тем документам, которые мне дают клиенты. Я снимаю сильно меньше 3 000 рублей, потому прямо не пострадаю.





Наверно будет плохо тем, кто торгует разной мелочью, ширпотребом, знаю у них проблемы с официальным оформлением, соответственно – с безналом.





Думаю, что полностью перестроиться они не смогут. Некоторые говорят, что тогда у них будут «атомные цены».





Про вывод денег на затраты:





– А вот это постоянная тема. Так многие работают, потому что это удобно, и потому что фирмам все равно нужны наличные на расходы. Предполагаю, что начнут закрывать лишние ИП, соответственно – налогов от них не будет вообще.





Вырастет ли налогооблагаемая база – сомневаюсь. Способы выводить деньги все равно найдут, может станет больше работы бухгалтеру, чтобы все это оформить.





Про увеличение взносов в ФСЗН





– Это может стать проблемой лично для меня. Я не так много зарабатываю, но плачу ФСЗН из своих средств. Если назначат слишком много, тогда подумаю про закрытие ИП.





Вполне могу оформиться к своим же клиентам по договорам подряда, на какую-то часть ставки. Они будут платить те же деньги, но я буду платить меньше налогов.





Про наказания по налогам и «зарплату в конвертах»





– Тоже пугает. Беда в том, что налоговые нарушения становятся проблемой бухгалтера. Могут оштрафовать за ошибки, клиенты могут обвинить, что бухгалтер их не предупредил и т.д. На счет з/п в конвертах, сомневаюсь, что ее можно победить при таких взносах.





Работодатель платит государству половину от того, что идет работнику. Это никому не интересно.





Юрий, тренер по фитнесу, зарегистрирован как ИП





Про переход с Единого налога на УСН





Категорически не устраивает. Дело не в деньгах. Мне это ИП, в общем, не сильно нужно. Регистрировался, потому что думал набирать группы, а работаю чаще в одном и том же зале. Проще тут оформиться и не думать про бухгалтерию.





Про вывод наличности:





Безнал вообще не моя тема. Что мне клиентов в сберкассу отправлять!? Картой платить на тренировках, в принципе можно, но неудобно.





Про увеличение взносов в ФСЗН:





Если увеличат – закрою ИП. У меня финансовый кризис с начала «короны». Я ни копейки больше платить не могу.





В пенсионной системе особо не разбираюсь, но знаю, что накопительных пенсий у нас нет, взносы в ФСЗН пойдут не мне.





Про наказания по налогам и «зарплату в конвертах»





Зарплату никому не плачу. Но если буду сам устраиваться – пусть все мое дадут на руки. В будущую пенсию, по-моему, уже никто не верит.





С наказаниями по налогам я не сталкивался. Пока я на едином, у меня проверять нечего. Если сделают сложную систему, проще закрыться.





Александр, перевозчик, ИП





Здесь разговор вышел особенным. Александр, по его собственному мнению, не предприниматель, а водитель, которому удалось найти свою нишу.





Переход с Единого налога на УСН, Александру не интересен, т.к. он не единщик.





Про вывод наличных и затраты рассказал, что работать «только по безналу» в его сфере в принципе невозможно. Что за год нужно выводить со счета порядка 15 тысяч рублей.





Насчет работы «по-белому» Александр посоветовал посмотреть на государственных перевозчиков, автопарки, АТЭПы и др., которые живы только по названию.





Про рост ФСЗН пока не думал, но платить больше заранее не хочет, в пенсионную систему тоже не верит.





Про зарплаты в конверте сказал: «Ты знаешь, сколько водитель за хороший рейс заработать может? Жирно им будет половину отдавать». И сопроводил эти слова характерным жестом.





Говорит, что «они дождутся, что все позакрываются». Считает, что он и его работники свои деньги зарабатывают, и с таким отношением государству ничем не обязаны.





Что в итоге?

Кажется, все сходятся во мнении, что «закручивание гаек» не даст никакого положительного эффекта. В это легко поверить, потому что ИП как форма организации не выдерживает конкуренции с крупными сетями, иностранными предприятиями, и еще более – при столкновении с контролирующими органами.





Подозревать обычных ИП в сверхприбылях, как минимум, странно. У них уже не видно развития, но только борьба за выживание.





Особую пикантность будущему ужесточению добавляет такая пропорция:





- в Беларуси на начало 2021 года зарегистрировано 269 501 ИП,

- по данным 2019-20 годов в стране работает порядка 1 миллиона бюджетников.





С зарплаты бюджетников взимается 35% в ФСЗН и 13% подоходного. ИП, по мнению КГК, платят меньше.





Однако предприниматели сами без господдержки зарабатывают деньги, кормят себя и свои семьи.





Бюджетники получают зарплату от государства и платят налоги государству. Фактически деньги перекладываются из одного государственного «кармана» в другой.





Здесь можно «нарисовать» любой процент налога, при сохранении «чистого» заработка ничего не изменится. Это же, в определенной степени, касается «сидящих на дотациях» госпредприятий.





Так справедливо ли говорить о «социальной справедливости»?