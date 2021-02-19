Лукашенко о рыночной экономике: «да черта с два» она работает

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По его словам, страны вместе могут успешно работать фактически во всех сферах, будь то космос, биотехнологии, электромобили и прочее, пишет АФН





"Мы все умеем делать. Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два", - сказал заявил Лукашенко.





"Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение 3-5 лет и детали те произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал! И если бы мы это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась. Я уже не говорю Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас. Поэтому это главный вопрос - договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым".





Он сослался на опыт Японии и Китая, заявив, что для запуска импортозамещения и не только нужны прописанные планы и железная дисциплина.





«Вот дисциплина - они (Япония – ред.) договорились и железобетонно это исполняют. И в Китае тоже. Поэтому они и ведущие экономики мира. И мы можем это сделать».





"Хорошо, вводите [санкции]. Но свои товары будете потреблять у себя, на наш рынок не придете. Это все-таки 150 млн человек. А через Беларусь, Россию ведь расходится огромное количество товаров. Поэтому понятно, кто от этого проиграет. А мы все переживаем: ах, санкции, мы умрем… Да не умрем! Сергей Лавров правильно сказал, жестко сказал, молодец! Не надо против нас войнушку какую-то затевать. Мы можем ответить. Если хотим жить мирно, надо действительно готовиться к войне. Мы, конечно, не хотим воевать, нам не надо, мы наелись. Но тем не менее вы видите, что происходит вокруг", - сказал пенсионер.



