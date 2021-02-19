«Мотовелозавод»: 13 лет назад работало 2500 человек, сейчас — 120
Государству удалось сохранить производство мотовелотехники в стране, и оно намерено развивать это направление. Об этом заявил директор мотовелозавода Николай Ладутько в эфире ОНТ.
«Завод жив и будет жить. Вчера ведь рассматривали вопрос (на совещании у Лукашенко по вопросам развития отечественной мотовелотехники) не на пустом месте: он сохранен и функционирует, работает», — сказал Николай Ладутько.
Директор мотовелозавода отметил, что сейчас на предприятии работают около 120 человек. Прорабатывается план развития производства. Ожидается, что в течение нескольких лет штат вырастет до 300-400 специалистов.
Как пишет Наша Нива, в 2007 году на Мотовелозаводе работало более 2500 человек. Тогда его приобрела компания ATEC Holding Александра Муравьева. В 2015 году бизнесмена задержали, а завод вернули государству.
Руководить предприятием назначили экс-главу Минска Николая Ладутько, которого с разносом сняли с высокой должности. В 2018 году Экономический суд Минска признал ОАО «Мотовело» банкротом.
16 февраля у Александра Лукашенко состоялось специальное совещание, посвященное судьбе многострадального предприятия «Мотовелозавод». Во время него Лукашенко подчеркнул, что никакой приватизации завода не будет, передает euroradio.fm.
09:01 19/02/2021
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