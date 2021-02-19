EPAM посчитал выручку за прошлый год — компания «в плюсе» на 2,6 миллиарда долларов
EPAM Systems объявила результаты деятельности за четвертый квартал и весь 2020 год. Об этом говорится на сайте компании.
Фото: пресс-служба компании
Объем выручки за четвертый квартал вырос на 14,3% по сравнению с аналогичным показателем четвертого квартала 2019 года и составил 723,5 миллиона долларов США. По итогам всего 2020-го выручка EPAM составила 2,66 миллиарда долларов США, что на 15,9% превышает показатель прошлого года.
В отчете компании также говорится: численность персонала EPAM на 31 декабря 2020 составила около 41,2 тысячи сотрудников, в их числе 36,7 тысячи производственных специалистов (12,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
При этом в dev.by уточняют: что касается итогов всего года, то полученная выручка оказалась ниже прогноза. В феврале прошлого года компания прогнозировала рост выручки за весь 2020 год примерно на 22%, до 2,8 миллиарда долларов. Но, по оценкам компании, в январе — марте нынешнего 2021 года выручка ожидается в пределах 757−765 миллионов долларов. Прибыль на акцию, рассчитанная по GAAP, будет находиться в диапазоне 1,66 — 1,74 доллара.
08:27 19/02/2021
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