ОБ этом сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает Интерфакс-Запад.





Ранее, об отзыве лицензии у «трайпловских» АЗС с 22 февраля сообщили телеграм-каналы.





"За допущенные нарушения, препятствующие нормальному и безопасному функционированию АЗС, которые были выявлены в ходе проверки, а также неустранение их в установленные сроки, концерном Белнефтехим, как лицензирующим органом, приостановлена лицензия СООО «НефтеХимТрейдинг» на осуществление розничной торговли нефтепродуктами с автозаправочных станций с 22 февраля по 21 августа 2021 года", - сказал Тищенко.





Сейчас у компании 8 АЗС, расположенных в Минске, Минской и Брестской областях. Не исключено, что в итоге АЗС будут проданы другому участнику рынка.





«НефтеХимТрейдинг» — часть бизнес-империи известного белорусского бизнесмена Юрия Чижа.





Головная компания — ООО "Трайпл" сейчас находится в процессе банкротства из-за долгов. Осенью прошлого года сообщалось, что долг компании превысил Br182 млн при стоимости активов около Br175.



