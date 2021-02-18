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Власти на полгода прикроют заправки "Трайпла" из-за выявленных нарушений

Компания "НефтеХимТрейдинг", владеющая сетью автозаправочных станций Трайпл", на полгода будет лишена лицензии на торговлю нефтепродуктами из-за выявленных нарушений.

ОБ этом сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает Интерфакс-Запад.

Ранее, об отзыве лицензии у «трайпловских» АЗС с 22 февраля сообщили телеграм-каналы.

"За допущенные нарушения, препятствующие нормальному и безопасному функционированию АЗС, которые были выявлены в ходе проверки, а также неустранение их в установленные сроки, концерном Белнефтехим, как лицензирующим органом, приостановлена лицензия СООО «НефтеХимТрейдинг» на осуществление розничной торговли нефтепродуктами с автозаправочных станций с 22 февраля по 21 августа 2021 года", - сказал Тищенко.

Сейчас у компании 8 АЗС, расположенных в Минске, Минской и Брестской областях. Не исключено, что в итоге АЗС будут проданы другому участнику рынка.

«НефтеХимТрейдинг» — часть бизнес-империи известного белорусского бизнесмена Юрия Чижа.

Головная компания — ООО "Трайпл" сейчас находится в процессе банкротства из-за долгов. Осенью прошлого года сообщалось, что долг компании превысил Br182 млн при стоимости активов около Br175.
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