«Касперский» за год насчитал в Беларуси 2,5 млн фишинговых атак

Фото: gedlingeye.co.uk





Сообщается, что статистика получена на основе обработки данных о срабатывании систем защиты от киберугроз, разработанных этой международной компанией.





Для справки, фишинг – «выуживание» логинов, паролей и другой конфиденциальной информации. Например, путем заманивания пользователя на поддельный сайт банка, в котором тот обслуживается, пишет belmir.by





Под скамом в данном случае понимается «выуживание» денег. Скажем, предложив пользователю за вознаграждение пройти опрос, а затем попросив для получения обещанной суммы сделать сначала небольшой платеж.





Также в «Лаборатории Касперского» рассказали, что в 2020 году почти каждый второй респондент в Беларуси (47 процентов) сталкивался с онлайн-мошенничеством, а каждый третий (31 процент) – с телефонным.





Опрос был по заказу проведен в нашей стране компанией OMI (Online Market Intelligence) в декабре 2020 года. В нем приняли участие 315 человек.



