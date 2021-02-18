Таджикистан обложит блогеров налогом

По его словам, сейчас в Таджикистане существует 29 страниц и каналов блогеров с аудиторией от 3 до 19 миллионов подписчиков. Им необходимо будет встать на учет в налоговые органы до 1 апреля, в противном случае могут последовать проблемы с законом.





Точную ставку налога для блогеров Кабирзода не назвал, однако заверил, что государство имеет полное право на долю дохода граждан от деятельности в сети. «Когда речь заходит о налогообложении блогеров, не может быть недопонимания», — сказал чиновник.



