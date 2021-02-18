







Отметим, что конкретная договоренность о том, что европейцы возведут у нас предприятие, было достигнуто в октябре 2019 года, когда делегация из Гродно посещала французский город Руан, где уже находится один из заводов бельгийской компании по производству тиосульфата аммония. При этом Гродно для размещения нового производства был выбран не случайно — основным компонентом для этого удобрения является аммиак, который производится нашим нефтехимическим гигантом «Гродно Азот».





Тогда же и определились с конкретной локацией под завод — для него выбрали площадку «Гродноинвест» в 4 га, расположенную в Аульсе рядом с «Тайфуном». Известно, что завод будет построен по аналогичному проекту, что и завод в Руане, однако производить он будет больше продукции — 100 тыс тонн тиосульфата ежегодно против 80 тыс тонн у завода во Франции. Предприятие будет работать круглосуточно.





Производить там будут не только тиосульфат аммония, но и его смесь с карбамидно-аммиачной смесью, которая также является удобрением. Это позволит удовлетворить спрос потребителей в том или ином составе удобрения и обеспечить соответствующую гибкость производства. Поставляться удобрения будут как в Беларусь, так и в другие страны Восточной Европы.





Отметим, что сейчас проект предприятия проходит общественные обсуждения, вся информация размещена на сайте Гродненского горисполкома. Они продлятся до 19 марта.