Олигарха Воробья могут лишить одного из самых ценных бизнесов

Труба зовёт

Владельцем контрольного пакета акций "ПрикарпатЗападтранс" является Воробей. После начала войны на Донбассе труба перешла от российской "Транснефти" к компаниям, связанным с Виктором Медведчуком и его соратником Тарасом Козаком, — мы об этом уже подробно рассказывали.





Связана с Медведчуком компания до сих пор. Кроме того, она сотрудничает с другими фирмами, аффилированными с "кумом Путина".





Правда, серьёзная угроза нависла над будущим "ПрикарпатЗападтранс" не в середине февраля, а раньше: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура СБУ (САП) усомнились в правомерности сделки по покупке трубопровода. Предполагается, что из-за заведомо ложных выводов экспертов суд не признал право собственности государства на нефтепровод.





Если подобные выводы контролирующих органов подтвердятся, Воробей и его партнёры могут лишиться компании. А вместе с тем — и хороших возможностей зарабатывать на поставках нефтепродуктов.





Дополнительные проблемы

Но даже если компания останется у Воробья, перспективы далеки от радужных. Из-за попадания бизнесмена, близкого к белорусским властям, в санкционный список западные банки начали сворачивать своё финансирование "ПрикарпатЗападтранс".





Это, в свою очередь, может аукнуться серьёзными финансовыми проблемами для компании. В минус играет и то, что "ПрикарпатЗападтранс" не может сильно зарабатывать на реэкспорте российского топлива, причиной тому стали введённые спецпошлины.





Какие санкции против "ПрикарпатЗападтранс" может ввести СНБО, пока не до конца понятно. Впрочем, речь может идти о запрете на деятельность компании — такое недавно произошло с рядом фирм Тараса Козака, включая его телеканалы.





Если СНБО решит остановить работу нефтепровода, то Воробей лишится дополнительного заработка. В перспективе — и самой трубы, если она отойдёт Украине. При этом сомнительно, что ему будут компенсировать вложения в компанию.



