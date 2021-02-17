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В Витебске собираются производить виски

Производство виски в Витебске собирается наладить общество с ограниченной ответственностью «Двинский бровар».


Виски, бренди. Фото pixabay.com

Предприятие собирается переоборудовать под вискарню бывший цех сухих напитков на улице Ильинского, 25. Уже объявлены общественные обсуждения отчета о воздействии на окружающую среду, сообщает ННВ.

Судя по отчету в этом двухэтажном здании планируют организовать весь цикл производства: получение солода, сбраживание, дистилляцию, выдержку и розлив по бутылкам.

Для производства планируют использовать техническое оборудование некой «немецкой фирмы «Carl». Предприятие планирует получать 25 086 декалитров вискового дистиллята в год (82,25 дал/сутки). Для этого будут работать две основные перегонные установки и одна опытная.

Полученный дистиллят будет разводиться водой до крепости 63% и отправляться на выдержку. Выдерживать витебский виски собираются 3 года в четырех емкостях объемом по 3 кубометра.

Для розлива готового продукта в бутылки собираются установить линию «Enolmaster». Ее производительность заявлена в 600 бутылок в час.

«Двинский бровар» был создан в 2004 году как белорусско-немецкое совместное предприятие, учредителями которого вошли: Витебский облисполком (30%), ООО «Предприятие «Марко» (31%) и немецкая компания «Эвимекс» (39%). Позже пивоварне передали мощности обанкротившегося в 2006 году витебского пивзавода. Сейчас «Двинский бровар» производит пиво, в то числе — кравтовое, а также натуральный квас.
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