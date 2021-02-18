Беларусь по онлайн-торговле обошла все страны СНГ













Попав в рейтинг, составленный к докладу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Беларусь заняла в нем 35 место. Украина – на 51-м, Молдавия – на 53-м, Казахстан – на 60-м, Азербайджан – на 65-м, Армения – на 84-м, Кыргызстан – на 97-м, Узбекистан – на 107-м, Таджикистан – на 121-м из 152-х стран. Доклад Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) был опубликован в Женеве.





В первую десятку стран по онлайн-торговле вошли также Дания, Сингапур, Великобритания, Германия, Финляндия, Ирландия, Норвегия и Гонконг.





Замыкают таблицу Бурунди (8,3 балла), Чад (7,1) и Нигер (5,6).





В общем рейтинге лидером стала Швейцария.