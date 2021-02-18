



А TUT.BY опубликовал разъяснение налогового консультанта по поводу того, что делать белорусам, которые возвращали оплаченные покупки.





Никита пишет:





— Кстати, все же знают, что Wildberries с определённого момента перешёл на предоплату по карте. Ну типа хочешь 2 пары кроссовок или джинсы помереть — платишь за обе, меряешь, одну отдаёшь сразу, вторую забираешь, через 2-3 дня (иногда быстрее), сумма за вторую пару возвращается тебе на карту.





Потом Wildberries пошёл дальше — вывел своё юридическое лицо из Беларуси (или вывел только расчёты, не суть), сделал цены в РФ рублях и дальше деньги с карты списывались уже в РФ рублях в адрес РФ компании и по нужному компании курсу. Возвраты кстати тоже делались по курсу на день возврата.





А теперь самое интересное, решил проверить декларацию физического лица, скоро ведь март, надо отчитаться. И чтобы вы думали — теперь возврат ваших собственных денег — это оказывается доход из-за границы. То есть ты купил себе на Wilberries штаны или трусы или ещё что-то, оплатил тут же картой в онлайне. Потом пришёл и тебе они не понравились, ты не забрал товар, тебе оформили возврат, вернули деньги через пару дней на ту же карту, с которой ты делал платёж и.......... бинго! Ты получил «доход» из-за границы, будь добр уплати 13%





Банки, почта, службы денежных переводов передают в налоговые органы информацию обо всех денежных переводах из-за границы, в том числе и о возвратах.





Налоговый консультант Марина Григорчук подчеркивает, что возврат собственных средств не является объектом налогообложения.





— Платить налог с суммы такого возврата не нужно, подавать налоговую декларацию с указанием этих поступлений — тоже. Но система устроена таким образом, что налоговые органы аккумулируют все поступления денежных средств, а человек сам решает, что из этого нужно вписать в декларацию, а что нет, — комментирует специалист.





Вместе с тем не исключено, что однажды в будущем налоговики могут заинтересоваться этими незадекларированными переводами и попросить дать пояснения. В таком случае понадобится доказательство того, что это был именно возврат средств.





— Налоговые органы ведь не знают, что это за сумма, почему она пришла. Поэтому на всякий случай лучше иметь подтверждающие документы: например, выписку с карточки, сведения из личного кабинета на сайте магазина. Все это можно хранить на всякий случай в электронном или бумажном виде. Если налоговые органы попросят объяснения по поводу этих поступлений, а человек начнет говорить, что у него не сохранилось никаких документов, это будут его проблемы, — говорит Марина Григорчук.





Эксперт советует хранить подтверждающие документы не только о возврате средств за покупки, но и о других поступлениях из-за границы, которые не являются объектом налогообложения.





— Если вы получили деньги из-за границы, это не означает, что только на основании этого вам придется платить налог. У нас есть Налоговый кодекс, в рамках которого прописан общий порядок уплаты налогов. Из-за границы могут приходить переводы от близких родственников, денежные подарки, алименты. Бывают ситуации, когда, например, люди, живущие за границей, присылают деньги кому-то из знакомых, чтобы те могли навести порядок на могилах родственников. Эти переводы не будут облагаться налогом, налоговую декларацию подавать не нужно, но на всякий случай хранить подтверждающие документы — да. Это может быть письменное пояснение от людей, отправивших вам этот перевод, — комментирует Марина Григорчук.



