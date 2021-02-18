+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Сколько стоит содержание отраслевых концернов

Правительство утвердило предприятиям, входящим в отраслевые концерны, нормативы отчислений с выручки на содержание чиновников.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Pravo.by, дороже всего содержать аппарат отраслевого концерна предприятиям легкой промышленности — они обязаны перечислять ему с выручки 0,22%.

Предприятия концерна «Беллегпром» будут перечислять в этом году на содержание своих чиновников 0,2%.

Предприятия пищевой промышленности поддержат «Белгоспищепром» отчислениями в размере 0,096%.

Содержание концерна «Белнефтехим» обойдется подопечным в 0,05% с выручки.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]