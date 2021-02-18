Сколько стоит содержание отраслевых концернов

Как следует из документа, опубликованного на сайте Pravo.by, дороже всего содержать аппарат отраслевого концерна предприятиям легкой промышленности — они обязаны перечислять ему с выручки 0,22%.





Предприятия концерна «Беллегпром» будут перечислять в этом году на содержание своих чиновников 0,2%.





Предприятия пищевой промышленности поддержат «Белгоспищепром» отчислениями в размере 0,096%.





Содержание концерна «Белнефтехим» обойдется подопечным в 0,05% с выручки.