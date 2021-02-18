Сколько стоит содержание отраслевых концернов
Правительство утвердило предприятиям, входящим в отраслевые концерны, нормативы отчислений с выручки на содержание чиновников.
Как следует из документа, опубликованного на сайте Pravo.by, дороже всего содержать аппарат отраслевого концерна предприятиям легкой промышленности — они обязаны перечислять ему с выручки 0,22%.
Предприятия концерна «Беллегпром» будут перечислять в этом году на содержание своих чиновников 0,2%.
Предприятия пищевой промышленности поддержат «Белгоспищепром» отчислениями в размере 0,096%.
Содержание концерна «Белнефтехим» обойдется подопечным в 0,05% с выручки.
09:27 18/02/2021
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