Всем известное приложение для обмена сообщениями Viber и легендарная онлайн-игра World of Tanks появились благодаря талантливым белорусам. В 2019 году экспорт продуктов ИТ-сектора принес Беларуси $ 2,2 миллиарда. Однако сейчас будущее белорусского ИТ стоит под большим вопросом, так как все больше белорусских специалистов вынуждены уезжать из-за преследования лукашенковцами, пишет Bloomberg.





Некоторые IT-компании частично или полностью перенесли свои офисы за границу.





Японская компания Rakuten, владеющая Viber, одна из первых закрыла свой офис в Беларуси после жестокого избиения протестующих ОМОНом в августе.





Александр Кувшинов, топ-менеджер компании Gurtam, создающей системы для GPS-мониторинга, покинул страну после того, как увидел себя на государственном телевидении в репортаже о расследовании в Pandadoc — еще одной технологической компании, где работал его брат Виктор.





«Мы думали, что это будет короткая рабочая поездка, поэтому даже не брали зимней одежды. Прошло полгода, мы все еще здесь, а мой брат Виктор — за решеткой», — говорит 38-летний Александр Кувшинов, который сейчас живет в Вильнюсе, куда частично переехала его компания.





Огромная потеря для экономики Беларуси становится прибылью для соседних стран, в частности, для Литвы, которая быстрее всех стран ЕС регистрирует высокотехнологичные компании, так как стремится привлечь в свою экономику как можно больше инноваций.





Литовское правительство создало для этого все условия. Белорусские компании могут ускоренно получить лицензию, а сотрудники — пользоваться льготами. Кроме этого, Литва упростила получение визы для белорусских IT-специалистов.





Более 40 белорусских IT-компаний релокируют в Литву более 900 сотрудников. Еще 30 компаний взвешивают такой перенос.





Литва - не единственная страна, куда переезжают белорусские программисты. За них борются также Польша и Украина.





По словам Светланы Тихановской, компании, покидающие Беларусь, с радостью вернутся назад, когда Лукашенко уйдет. Именно поэтому большинство из них переезжают частично, так как надеются, что ситуация улучшится.





«Мы все так же считаем Беларусь своим домом, — говорит Александр Кувшинов. - Но чем дольше остаешься за границей, тем проще продолжать строить свою жизнь здесь — даже если на родине ситуация изменится».











