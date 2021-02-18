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Сколько газа купила Беларусь у «Газпрома»

Беларусь в прошлом году сократила импорт «газпромовского» газа на 7,3%, но по объему его потребления по-прежнему входит в первую тройку в мире.



Согласно отчету «Газпрома», в 2020 году в Беларусь было поставлено 18,766 млрд. куб. метров природного газа. Это почти на 7,3% меньше стратегического ресурса, чем понадобилось стране годом ранее (20,261 млрд. куб.м.).

В постсоветском регионе сократили импорт российского газа практически все страны.

На втором по значению рынке, которым является  Казахстан, «Газпром» реализовал 3,434 млрд. куб. метров, тогда как в 2019 году объем поставок газа в эту страну составлял 5,054 млрд. куб. метров.

Полностью  отказалась от импорта российского газа Украина, хотя еще в 2019 году она импортировала 2,751 млрд. куб. метров.

Совокупные поставки «Газпрома» в этот регион уменьшились с 36,493 млрд. куб.м. в 2019 году до 30,734 млрд. куб.м. в 2020 году.

Европа также сократила потребление «газпромовского» газа. Если в 2019 году поставки в страны Центральной и Западной Европы составили 192,558 млрд. куб.м. топлива, то в 2020 году уже 177,315 млрд. куб. метров.  

Почти на 10 млрд. куб. метров уменьшил импорт главный клиент «Газпрома» — Германия.

Из первой десятки крупнейших покупателей также сократили потребление Италия, Австрия, Франция, Польша и Венгрия. Наоборот, вырос спрос на газ в Нидерландах и Словакии, которые вытеснили из первой десятки Великобританию и Чехию.

На неевропейском направлении стремительно росли поставки газа в Китай.  В 2019 году их объем составлял 0,328 млрд. куб.м., в 2020 году – уже 4,101 млрд. куб.м.
Zautra.by
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