







Постановление Совмина №90 от 16 февраля 2021 года принято в развитие указа №444 от 26 ноября 2020 года, согласно которому представители Лукашенко получили право присутствовать на заседаниях органов управления градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ, вносить предложения по рассматриваемым на таких заседаниях вопросам, давать оценку деятельности указанных организаций на основе анализа эффективности их работы.





В перечень Совмина включены 103 хозобщества, в частности:





в Брестской области – СП ОАО «Брестгазоаппарат», ЗАО «АМКОДОР-ПИНСК», ОАО «Березастройматериалы», ОАО «Жабинковский сахарный завод» и др.;





в Витебской области – ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Витебские ковры», ОАО «Витязь», ОАО «Нафтан» и др.;





в Гомельской области – ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гомельстекло», ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ОАО «Гомсельмаш» и др.;





в Гродненской обсласти – Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Лакокраска» (г. Лида), ОАО «Молочный Мир», ОАО «Мостовдрев» и др.;





в Минской области – ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «Беларуськалий» и др.;





в Могилевской области – ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Белшина», ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» и др.;





в г. Минске – ЗАО «АТЛАНТ», ОАО «Авиакомпания «Белавиа», ОАО «ДОРОРС», ОАО «КЕРАМИН», ОАО «КРИНИЦА», ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД» и др.





Постановление вступает в силу с 28 февраля 2021 года, сообщает Национальный правовой портал.