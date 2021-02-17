МАРТ вводит ценовое регулирование на консервы из рыбы

Министерство антимонопольного регулирования и торговли уточняет подходы к регулированию цен на отдельные социально значимые товары. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 10 февраля 2021 года № 9, сообщает пресс-служба ведомства.





Постановлением вводится ценовое регулирование на консервы из рыбы. Производителем устанавливается норматив рентабельности не выше фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь-ноябрь 2020 года, не более 10 %. А импортерам, оптовой и розничной торговле — надбавка не выше 30 %.





Также корректируется способ регулирования отпускных цен на импортируемое детское питание (сухие смеси, мясные, мясо-растительные, рыбные, рыбо-растительные консервы). Надбавка импортера должна быть не выше 25 % при дальнейшей реализации в торговых объектах, не принадлежащих этому субъекту хозяйствования.





«Регулирование цен на социально значимые товары направлено на недопущение завышения цен по всей цепочке их формирования и поддержание доступности жизненно важных продуктов для населения», — подчеркнули в МАРТ.





Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



