Что означает перенос заседания Нацбанка по ставке рефинансирования
Сегодня Нацбанк перенес решение по ставке рефинансирования на 12 марта.
Теоретически из-за ускорившейся инфляции ставка должна была вырасти, но этого не произошло. В чем дело?
Предположение от телеграм-канала Экономика Беларуси
"В Нацбанке идёт борьба здравого смысла и "прогнозных показателей". Инфляция разгоняется, но со стороны гражданина Лукашенко имеет место давление в сторону сохранения ставки рефинансирования на прежнем уровне и расширения кредитования государственных предприятий".
"Белорусский партизан"
16:04 17/02/2021
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