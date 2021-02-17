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Что означает перенос заседания Нацбанка по ставке рефинансирования

Сегодня Нацбанк перенес решение по ставке рефинансирования на 12 марта.

Теоретически из-за ускорившейся инфляции ставка должна была вырасти, но этого не произошло. В чем дело?

Предположение от телеграм-канала Экономика Беларуси

"В Нацбанке идёт борьба здравого смысла и "прогнозных показателей". Инфляция разгоняется, но со стороны гражданина Лукашенко имеет место давление в сторону сохранения ставки рефинансирования на прежнем уровне и расширения кредитования государственных предприятий". 
"Белорусский партизан"
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