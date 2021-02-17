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Британская компания отказалась от поставок комплектующих для МТЗ

Британская компания KAB Seating подтвердила, что не будет поставлять сиденья своему партнеру Минскому тракторному заводу до тех пор, пока в Беларуси не изменится текущая политическая ситуация.

Британская компания отказалась от поставок комплектующих для МТЗ
«Я надеюсь, что этот небольшой жест повлияет на развитие событий, и ситуация улучшится для граждан страны», - заявил директор компании Стивен Сеннет.

KAB Seating - мировой лидер в производстве рабочих сидений для различных типов транспортных средств и входит в международную группу коммерческих автомобилей (CVG).

Реакция компании последовала в ответ на многочисленные сообщения о массовых нарушениях прав человека в Беларуси и на Минском тракторном заводе в частности. Это доказывает, что граждане Великобритании всегда стояли на стороне человечества и наших общих ценностей, говорится в facebook народного посольства Беларуси в Великобритании. 
АФН
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