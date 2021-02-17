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Доллар снова начал дорожать

На торгах 17 февраля белорусский рубль подорожал к евро и российскому рублю, но девальвировался к доллару. Стоимость корзины валют не меняется уже второй день.

Курс доллара вырос сразу на 0,0103 BYN до 2,5902 BYN/USD. Это максимальный уровень за последние 8 дней, но за последние девять дней стоимость доллара обвалилась на 0,0605 BYN.

Курс евро снизился на 0,0033 BYN до 3,1277 BYN/EUR.

Евро дешевеет уже третий день подряд, а за последние десять дней его курс упал на 0,0487 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0057 BYN до 3,5148 BYN/100 RUB и покинул максимум за 167 дней с 2 сентября 2021 года.

С начала февраля сотня российских рублей подорожала на 0,0690 BYN.


Центробанк России

На валютном рынке РФ случился небольшой разворот. Российский рубль прекратил укрепляться к доллару и евро.

Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра на 48 копеек до 73,7669 RUB/USD, покинув минимум почти за два месяца.

Официальный курс евро на завтра вырос на 14 копеек до 89,0809 RUB/EUR.
Источник: select.by
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