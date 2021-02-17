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Из-за девальвации у свободных экономических зон в Беларуси прибыль упала на 96%. У «Гомель-Ратон» все еще хуже

Свободные экономические зоны Беларуси и парк «Великий Камень» рассказали об итогах работы в 2020 году.

Фото из открытого источника

Как сообщает портал banki24.by, девальвация повлияла на работу СЭЗ: у предприятий — огромные курсовые разницы.

Из-за этого у СЭЗ чистая прибыль обвалилась в 25 раз. Если за 2019-й она была на уровне 1, 069 млрд рублей, то за 2020-й составила лишь 43, 1 млн. То есть, по всем СЭЗ страны, а их шесть, это всего лишь 4% от показателя прошлого года.

При этом у трех СЭЗ сумма прибыли и убытков резидентов упала ниже нуля. В списке таких и «Гомель-Ратон» — там ушли в минус на 62,5 млн рублей. Больше разница только у Могилева −144,9 млн рублей и Гродноинвест — 322,4 млн.

Планомерные убытки показывает и «Великий камень» — за прошедший год это более 43 млн рублей, это больше, чем в 2019 и 2018 годах. В 2,6 раз сократились и прямые иностранные инвестиции, осталось отрицательным сальдо внешней торговли товарами — минус $20,7 млн
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