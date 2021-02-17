Госконтроль взялся за магазины дешевой одежды
Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по статье за неуплату налогов в отношении двух иностранных граждан, которые организовали сеть магазинов дешевой одежды.
Всего за период работы в 2019-20 годах им вменяется неуплата 1,6 млн рублей налогов.
Как сообщает пресс-служба КГК, иностранцы зарегистрировали 12 организаций, которые торговали одеждой в 19 магазинах в Минске, Витебске и других крупных городах.
Товары продавались по серой схеме. Скрывалось от 50% до 75% выручки магазинов. В результате организации использовали упрощенную, а не общую систему налогообложения, и не платили НДС и налог на прибыль.
Половина товаров при этом ввозилась с территории РФ нелегально, а стоимость легально ввезенных товаров занижалась. По информации КГК, в документах стоимость мужского пальто при ввозе составляла 2,3 рубля (с этой суммы уплачен НДС в размере 38 коп.), хотя действительная цена закупки была 70 рублей, а цена его в магазине – около 117 рублей. В итоге размер НДС был занижен в 50 раз.
На имущество подозреваемых наложен арест. Оба фигуранта сотрудничают со следствием и начали возмещать неуплаченные налоги в бюджет. Один из них находится под арестом.
Источник: reform.by
09:57 17/02/2021
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