



"Пример – трасса Р23, участок Слуцк – Минск: 90 платных километров, отсутствие альтернативной бесплатной дороги по данному направлению для автомобилей массой свыше 3,5 тонны. При отсутствии вариантов проезда по бесплатным дорогам РБ просим отменить плату на платных участках для транспорта массой свыше 3,5 тонны, принадлежащего гражданам РБ", – говорилось в петиции, пишет abw.by





Спустя месяц пришел ответ на обращение из "Белавтострады", куда был переадресован вопрос из "Белдорцентра". В нем говорится, что РУП "Белавтострада" не уполномочено давать разъяснения правомерности применения норм законодательства, "данное мнение не является официальным толкованием рассматриваемых норм".





Если кратко, то смысл ответа такой: "Право выбора пути для бесплатного проезда в определенном направлении остается за пользователем. Нормативно-правовыми актами не закреплена обязанность предоставления альтернативных схем построения маршрута в объезд платных автодорог..."



