В Беларуси появятся коллекторы
Сообщается, что белорусские банки подискутировали на тему: почему уступать права требования по кредитам компаний можно, а по кредитам физических лиц — нет. Об этом сообщает Инфобанк.
Фото из открытых источников
Представители банка, присутствующие на дискуссии, убеждены: при работе с проблемными кредитами физических лиц, такой механизм, как цессия с дисконтом, «позволила бы поднять эффективность управления качеством розничных портфелей».
В настоящее время актуальность инструмента находится на стадии обсуждения.
А итог дискуссии: инициатива по закреплению цессии с дисконтом по проблемным кредитам физлиц в белорусском законодательстве.
Вопрос о том, когда в стране появятся коллекторы — остается открытым.
Однако планируется, что изначально на территории будут работать иностранные акторы, чтобы местные переняли у них опыт.
08:26 17/02/2021
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