+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Беларуси появятся коллекторы

Сообщается, что белорусские банки подискутировали на тему: почему уступать права требования по кредитам компаний можно, а по кредитам физических лиц — нет. Об этом сообщает Инфобанк.

Фото из открытых источников

Представители банка, присутствующие на дискуссии, убеждены: при работе с проблемными кредитами физических лиц, такой механизм, как цессия с дисконтом, «позволила бы поднять эффективность управления качеством розничных портфелей».

В настоящее время актуальность инструмента находится на стадии обсуждения.

А итог дискуссии: инициатива по закреплению цессии с дисконтом по проблемным кредитам физлиц в белорусском законодательстве.

Вопрос о том, когда в стране появятся коллекторы — остается открытым.

Однако планируется, что изначально на территории будут работать иностранные акторы, чтобы местные переняли у них опыт.
 
 
 
 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]