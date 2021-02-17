В Беларуси появятся коллекторы

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Представители банка, присутствующие на дискуссии, убеждены: при работе с проблемными кредитами физических лиц, такой механизм, как цессия с дисконтом, «позволила бы поднять эффективность управления качеством розничных портфелей».





В настоящее время актуальность инструмента находится на стадии обсуждения.





А итог дискуссии: инициатива по закреплению цессии с дисконтом по проблемным кредитам физлиц в белорусском законодательстве.





Вопрос о том, когда в стране появятся коллекторы — остается открытым.





Однако планируется, что изначально на территории будут работать иностранные акторы, чтобы местные переняли у них опыт.



