3 года колонии за 550 рублей взятки

На скамье подсудимых оказался мужчина 1972 года рождения. Будучи директором сельхозпредприятия, он трижды получил от менеджера СООО материальные ценности на Br550. Предназначалось это для дальнейшего сотрудничества по заключенному договору поставки, погашения образовавшейся кредиторской задолженности, обеспечения закупок запчастей и комплектующих. Также руководитель предприятия на основании договоренности с представителями фирмы принял для своего сына строительные материалы, которые безвозмездно были доставлены на участок, сообщает brestcity.com





Суд признал мужчину виновным по ч.1 и ч.2 ст.430 УК (получение взятки). Он приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также обвиняемый на пять лет лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями. В доход государства с него взыскано почти Br3 тыс. дохода, полученного преступным путем. Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.