В ближайшие годы в деревообрабатывающую отрасль планируют вложить 2,6 млрд рублей (порядка 1 млрд долларов) – это частные и государственные инвестиции, а также кредиты банков. Такая информация содержится в Государственной программе «Белорусский лес» на 2021–2025 годы.





Из республиканского бюджета напрямую финансируется несколько «бумажных» проектов модернизации на сумму 489,7 млн рублей (около 188 млн долларов). Это проект по запуску производства упаковочной бумаги на «Заводе газетной бумаги» в Шклове (филиал холдинга «Гомельобои») – стартовал в 2019 году. Производство картона на «Добрушской бумажной фабрике» – стартовал в 2012 году, но застрял на полпути. Теперь государству приходится вливать сюда дополнительные финансы, чтобы модернизация завершилась. На Светлогорском ЦКК реализуется вторая очередь проекта по строительству целлюлозного завода – модернизация уже загнала предприятие в долги, расплачиваться по которым приходится государству.





Львиная доля бюджетных денег, выделенных на модернизацию деревообработки, уйдет именно на расчеты по долгам. 298,9 млн рублей в 2021-22 годах направят на обслуживание внешних государственных займов и займов, привлеченных под гарантии правительства. И еще 171,8 млн – на возмещение части процентов.





Основной источник финансирования большинства проектов, заложенных в Госпрограмму, – это кредитные ресурсы, их предприятия намерены взять на 1,8 млрд рублей в совокупности. Единственный завод, который модернизируется за счет собственных средств (небольшой проект на 2,7 млн рублей) – это «Ивацевичдрев».





Крупнейшим из перечисленных в Госпрограмме проектов является создание производства упаковочных материалов на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате совместно с литовской компанией VMG, которая уже имеет свои деревообрабатывающие производства в Беларуси. В этот проект инвестируют порядка 460 млн долларов, в основном, из кредитных источников. Если к этой сумме прибавить инвестиции во второй проект на Светлогорском ЦКК, получится, что модернизация комбината потребует около 590 млн долларов.





Значимые проекты также реализуются на «Заводе газетной бумаги» (на 29 млн долларов в совокупности) и на трех частных предприятиях: «Акитама», «Экман» и «Конкорт Эко» (см. в конце таблицы). Все трое «частников» планируют создать производства пеллет к 4 кварталу 2021 года.





Помимо этой троицы, остальные модернизируемые заводы – государственные, они входят в концерн «Беллесбумпром» либо переданы на оздоровление Банку развития. Большинство из них последние годы работают без прибыли – после завершения первой волны модернизации.





С 2016 года платежи организаций деревообработки по налогам являются отрицательными, то есть они берут деньги из бюджета, а не отчисляют в него. За этот период объем средств, которые были возвращены из бюджета организациям отрасли, составил 380 млн рублей.