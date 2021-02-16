Госорганы поставили на вид Rozum Robotics операционный убыток

В госоргане его попросили объяснить, почему у компании убыток по итогам 2020 года и как она собирается платить налоги.





Хаменок пояснил, что убыток операционный. Rozum вкладывает в дорогие разработки, привлекает в страну средства инвесторов, пиш ет officelife.media





Они попросили созвониться с начальником отдела консультаций, чтобы вместе сообразить, как это так отразить в отчетности, чтобы там не светились минуса.

Проблема «отрицательных» отчетов существует в Беларуси на ряде госпредприятий. Например, «Гомсельмаш», по данным на 31 марта 2020 года, показал чистые убытки на сумму около 260,5 млн рублей. Заложено недвижимое, а также движимое имущество предприятия. Реструктуризацией долгов компании занимается правительство. Убытки периодически показывает в отчетах и «Белшина». Кроме того, аудиторы не так давно высказывали сомнения относительно жизнеспособности «Атланта». Компания как минимум два года подряд несла убытки, .



