+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Госорганы поставили на вид Rozum Robotics операционный убыток

Основателя и главу Rozum Robotics Виктора Хаменка вызвали в налоговую, о чем он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

 В госоргане его попросили объяснить, почему у компании убыток по итогам 2020 года и как она собирается платить налоги.

Хаменок пояснил, что убыток операционный. Rozum вкладывает в дорогие разработки, привлекает в страну средства инвесторов, пишет officelife.media

Они попросили созвониться с начальником отдела консультаций, чтобы вместе сообразить, как это так отразить в отчетности, чтобы там не светились минуса.
Проблема «отрицательных» отчетов существует в Беларуси на ряде госпредприятий. Например, «Гомсельмаш», по данным на 31 марта 2020 года, показал чистые убытки на сумму около 260,5 млн рублей. Заложено недвижимое, а также движимое имущество предприятия. Реструктуризацией долгов компании занимается правительство. Убытки периодически показывает в отчетах и «Белшина». Кроме того, аудиторы не так давно высказывали сомнения относительно жизнеспособности «Атланта». Компания как минимум два года подряд несла убытки, .
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]