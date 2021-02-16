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Минская ГАИ выставила на продажу "Опели" и "Лады", а милиция – УАЗы. Автозаки в списках не значатся

Несколько дней назад ГУВД Минска выставило на продажу около четырех десятков автомобилей. Это машины, которые состояли на службе в столичной ГАИ, а также в милиции.

Столичная ГАИ на сайте "Белспецконтракта" продает несколько Opel Astra и "Лады", а милиция – УАЗы, пишет abw.by

Все авто имеют износ от 85 до 90%. Также продается несколько Samand. 


Больше всего, 6700 рублей, хотят выручить за Opel Astra 2010 года выпуска. У автомобиля износ 87%, пробег 274.310 км.


Одновременно на продажу выставили и автомобили, бывшие в эксплуатации в райотделах милиции Минской области. Это ВАЗы, Samand, УАЗы и Opel.
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