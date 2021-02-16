Эксперт: Путин в Сочи даст деньги Лукашенко, но не $3 млпд

Директор Центра изучения перспектив интеграции (Москва) Сергей Рекеда считает актуальным для белорусской стороны запрос на кредит, однако уточняет, что вряд ли речь пойдет о $3 млрд.





Судя по дружественной риторике во время Всебелорусского народного собрания, есть такие намерения (провести переговоры с Кремлем о кредите. — Прим.). Согласованные в прошлом году $1,5 млрд фактически были нужны, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам в 2020 году. Так что потребность в очередном кредите есть, конечно. В случае такого запроса кредит, скорее всего, будет выделен, но вопрос какой. Не факт, что это будут те $3 млрд, которые муссируются сейчас в СМИ.





Белорусский политолог Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика Беларуси», OL предполагает, что не стоит рассчитывать на принятие судьбоносных решений на грядущей в конце февраля встрече Путина и Лукашенко.





По его словам, повестка двусторонних российско-белорусских отношений и проблемы, ей сопутствующие, давно проговорены, поствыборная ситуация их не изменила.





«Белорусско-российская интеграция каждый раз упирается в равнодоходность энергоносителей и доступ к российскому рынку — это такое железное условие белорусской стороны, от которого она отступать не собирается, даже под угрозой политической нестабильности», — говорит Мельянцов.





Он напомнил, что на Всебелорусском народном собрании Лукашенко проговорил все условия углубленной интеграции. Поэтому что-то прорывное вряд ли будет достигнуто, тем более что политическая ситуация в Беларуси стабилизировалась с того времени, как лидеры стран встречались в Сочи в сентябре.





С другой стороны, в России начались проблемы, которые будут ее отвлекать от международной проблематики, в том числе белорусско-российской. Поэтому Лукашенко будет более уверенно себя чувствовать на переговорах, чем ранее.

Мельянцов предполагает, что с высокой вероятностью на встрече будет обсуждаться кредит белорусской стороне в том объеме, который остался невыбранным из линии, открытой на строительство БелАЭС.





«В рамках этой кредитной линии Беларусь попросит у российской стороны остаток — $3 млрд», — предполагает политолог.





По его мнению, также будут обсуждаться дальнейшие политические отношения и отношения в военной сфере.





Россия хотела бы расширения присутствия, возможно, поднимется тема военных баз. Но это менее вероятно, чем вопросы финансово-экономического порядка. Поэтому я бы не ожидал чего-то сенсационного. Это будет достаточно рядовая встреча на уровне Беларуси и Ро и.