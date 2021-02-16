+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Эксперт: Путин в Сочи даст деньги Лукашенко, но не $3 млпд

Чего ждать от анонсированной встречи президентов России и Беларуси в конце февраля? OL поинтересовался мнением политологов.

Эксперт: Путин в Сочи даст деньги Лукашенко, но не $3 млпд
Директор Центра изучения перспектив интеграции (Москва) Сергей Рекеда считает актуальным для белорусской стороны запрос на кредит, однако уточняет, что вряд ли речь пойдет о $3 млрд.

Судя по дружественной риторике во время Всебелорусского народного собрания, есть такие намерения (провести переговоры с Кремлем о кредите. — Прим.). Согласованные в прошлом году $1,5 млрд фактически были нужны, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам в 2020 году. Так что потребность в очередном кредите есть, конечно. В случае такого запроса кредит, скорее всего, будет выделен, но вопрос какой. Не факт, что это будут те $3 млрд, которые муссируются сейчас в СМИ.

Белорусский политолог Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика Беларуси», OL предполагает, что не стоит рассчитывать на принятие судьбоносных решений на грядущей в конце февраля встрече Путина и Лукашенко.

По его словам, повестка двусторонних российско-белорусских отношений и проблемы, ей сопутствующие, давно проговорены, поствыборная ситуация их не изменила.

«Белорусско-российская интеграция каждый раз упирается в равнодоходность энергоносителей и доступ к российскому рынку — это такое железное условие белорусской стороны, от которого она отступать не собирается, даже под угрозой политической нестабильности», — говорит Мельянцов.

Он напомнил, что на Всебелорусском народном собрании Лукашенко проговорил все условия углубленной интеграции. Поэтому что-то прорывное вряд ли будет достигнуто, тем более что политическая ситуация в Беларуси стабилизировалась с того времени, как лидеры стран встречались в Сочи в сентябре.

С другой стороны, в России начались проблемы, которые будут ее отвлекать от международной проблематики, в том числе белорусско-российской. Поэтому Лукашенко будет более уверенно себя чувствовать на переговорах, чем ранее.
Мельянцов предполагает, что с высокой вероятностью на встрече будет обсуждаться кредит белорусской стороне в том объеме, который остался невыбранным из линии, открытой на строительство БелАЭС.

«В рамках этой кредитной линии Беларусь попросит у российской стороны остаток — $3 млрд», — предполагает политолог.

По его мнению, также будут обсуждаться дальнейшие политические отношения и отношения в военной сфере.

Россия хотела бы расширения присутствия, возможно, поднимется тема военных баз. Но это менее вероятно, чем вопросы финансово-экономического порядка. Поэтому я бы не ожидал чего-то сенсационного. Это будет достаточно рядовая встреча на уровне Беларуси и Ро и.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]