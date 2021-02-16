







Согласно данным портала coinmarketcap.com, биткоин за последние сутки увеличился в стоимости и составил на 15:27 16 февраля $50 180, за сутки максимум достигал $47 201,30.





За год биткоин вырос примерно на 400% — с $9,9 тысяч.





Стоимость на данный момент — абсолютный максимум за все время торгов.