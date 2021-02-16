+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Стоимость биткоина снова выросла и приблизилась к историческому максимуму — $50 тысяч

Биткоин уверенно набирает цену и стоит уже 50 тысяч долларов. Самая низкая стоимость криптовалюты была в июле 2013 года — 65,53 доллара.



Согласно данным портала coinmarketcap.com, биткоин за последние сутки увеличился в стоимости и составил на 15:27 16 февраля $50 180, за сутки максимум достигал $47 201,30.

За год биткоин вырос примерно на 400% — с $9,9 тысяч.

Стоимость на данный момент — абсолютный максимум за все время торгов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]