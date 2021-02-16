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Лукашенко запретил приватизировать Мотовелозавод

16 февраля у Александра Лукашенко состоялось специальное совещание, посвященное судьбе многострадального предприятия "Мотовелозавод". Во время него Лукашенко подчеркнул, что никакой приватизации завода не будет.




"Поэтому если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте", — цитирует БЕЛТА его слова.

Лукашенко заявил, что Мотовелозавод — это такой же бренд машиностроительной Беларуси, как МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш". Поэтому его, мол, нельзя потерять.

Интересно, что завод "Мотовело" уже был приватизирован. В 2007 году его почти полностью приобрела компания ATEC Holding Александра Муравьева. Но через 8 лет бизнесмена задержали, а завод вернули государству. 

Руководить предприятием назначили экс-руководителя Минска Николая Ладутько. В 2018 году Экономический суд Минска признал ОАО "Мотовело" банкротом. 

Но приватизации завода не будет!
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Согласен с Президентом Лукашенко.


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