Лукашенко запретил приватизировать Мотовелозавод













"Поэтому если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте", — цитирует БЕЛТА его слова.





Лукашенко заявил, что Мотовелозавод — это такой же бренд машиностроительной Беларуси, как МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш". Поэтому его, мол, нельзя потерять.





Интересно, что завод "Мотовело" уже был приватизирован. В 2007 году его почти полностью приобрела компания ATEC Holding Александра Муравьева. Но через 8 лет бизнесмена задержали, а завод вернули государству.





Руководить предприятием назначили экс-руководителя Минска Николая Ладутько. В 2018 году Экономический суд Минска признал ОАО "Мотовело" банкротом.





Но приватизации завода не будет!