Фото с сайта dev.by





Отобранные команды получат инвестиции до 50 тысяч долларов. Особое внимание акселератор уделит белорусским командам, которые были вынуждены релоцироваться в другие страны, сообщили dev.by в TechMinsk.





— Текущий кризис существенно отразился на портфельных стартапах. Многие из них были вынуждены релоцировать своих сотрудников в другие страны. Один из фаундеров портфельного стартапа был задержан и обвинен по статье 23.34 — инвесторы долгое время не могли с ним связаться.





TechMinsk завершил акселерационный период в конце июля 2020 года, поэтому инвестиционные решения и оформление инвестиционных сделок прошло в самое горячее протестное время, в буквальном смысле «под шумовые гранаты». Это было настоящим испытанием для инвесторов TechMinsk и стартапов. Именно в такое время здесь и сейчас поддержка и инвестиции нужны белорусским командам, — отметили в TechMinsk.





За прошлый год TechMinsk рассмотрел более 560 стартап-компаний и инвестировал в 10. Среди них:





Skinive — это виртуальный сервис по диагностике кожных заболеваний на основе AI. В прошлом году стартап занял третье место на конкурсе стартапов во время Venture Day Minsk





Eightydays.me — планировщик путешествий. В конце 2019 года долю в белорусском стартапе купил российский дизайнер Артемий Лебедев. В сентябре прошлого года стартап начал тестировать «услугу» путешествия внутри страны.





Filmustage — автоматизирует процесс обработки сценария фильма при помощи нейронных сетей. Весной прошлого года среди пользователей бета-версии Filmustage были режиссеры и продюсеры из Голливуда.





FerretVideo — стартап по созданию интерактивных игр из видео и стримов. В 2019 году проект попал в число 14 лучших европейских стартапов, внедряющих новые технологии в спорт. Его оценивали в 5 миллионов долларов.





PigPug — занимается разработкой нейрогарнитуры и мобильных игр для тренировки внимания детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).





Средний размер инвестиций TechMinsk в прошлом году составлял 50 тысяч долларов. Самая маленькая сделка составила 10 тысяч долларов, самая большая — 100 тысяч долларов США. Также три компании подняли инвестиции после TechMinsk по более высокой оценке. Это Eightydays.me, DjinnSensor и DealApp.





В этом году TechMinsk планирует делать несколько онлайн-программ для стартапов. Они будут проходить в течение нескольких недель несколько раз в год. Инвестиционные решения будут приниматься после Demo Дня.





— Идея онлайн-набора состоит в том, чтобы узнать как можно больше о компаниях во время программы, увидеть их повседневное взаимодействие, узнать больше о командах, их ценностях, обязательности, планах, способности выполнять задачи и быть гибкими. А также узнать их отношение к сложностям, с которыми они могут столкнуться в будущем. Команда TechMinsk считает, что такой формат позволяет проводить предварительный due diligence до Demo Дня. Кроме того, онлайн-программа позволяет принимать заявки от стартапов на сайте techminsk.com круглый год, в то время, когда они готовы к разговору с инвесторами TechMinsk, — рассказала основатель TechMinsk Татьяна Маринич.