Во время субботнего прямого эфира на своем YouTube-канале известный белорусский экономист, аналитик и журналист Сергей Чалый рассказал, когда возможен новый кризис в Беларуси, отдадут ли людям вклады, если начнется дефолт, и объяснил, почему был против массового вывода депозитов из банков.





Начнут ли печатать деньги?





По мнению Чалого, главным препятствием к этому сейчас является Павел Каллаур, председатель правления Нацбанка Беларуси. А вот Администрация президента и Совет министров как раз хотят запустить денежный станок.





«Там считают, что можно каким-то волшебным образом напечатать деньги, не навредив финансовой безопасности и монетарной стабильности, и направлять их в реальный сектор, – говорит аналитик. – Но то, что эти деньги начнут вкладываться исключительно в полезные инвестиционные проекты, не пойдут на финансовый рынок и не будут оказывать влияние на инфляцию или девальвацию белорусского рубля, – к сожалению, глубочайшее заблуждение. Они там окажутся. И даже в первую очередь. В этом я абсолютно согласен с Павлом Каллауром».





Когда возможен новый кризис?





По мнению Чалого, триггером будущего кризиса может послужить что угодно. И сейчас речь идет только о том, что, если кризис начнется, в какое русло его направить, как минимизировать последствия, на ком он скажется.





«На самом деле балансы предприятий настолько плохи из-за того, что большая доля внешних долгов, номинированных в иностранной валюте, что сейчас любая девальвация будет резко ухудшать их финансовое положение, финансовую дисциплину и, соответственно, обслуживание их долгов. А это моментально скажется на устойчивости коммерческих банков, которые на самом деле важнее всего», – убежден аналитик.





Почему был против массового вывода депозитов из банков?





«Следующий крах белорусского рубля, особенно в условиях давления России по поводу интеграции, может привести (есть очень большой риск) к тому, что после этого кризиса у нас попросту не станет суверенной финансовой системы. А ее нужно сохранить», – говорит Чалый.

Может ли экономика послужить триггером политических и социальных изменений?





Экономист убежден, что уже послужила: «Социальные революции случаются не когда нечего есть, а когда происходит изменение ожиданий, крушение надежд. Это и произошло в Беларуси. Люди внезапно поняли, что вместо стабильности мы получаем полноценный застой. Поэтому голосование 9 августа было таким протестным. Люди голосовали против застоя. Еще раз: экономика уже привела к социальным изменениям».





Если будет дефолт, отдадут ли людям вклады в белорусских банках?





Вообще возмещение вкладов, как в национальной, так и в иностранной валюте, гарантировано, однако Сергей Чалый отмечает, что какой-то мораторий на снятие вкладов возможен.





«Но, думаю, реакция будет заключаться даже не во введении сбора на покупку валюты, а в рационировании валюты, как это было во время валютного кризиса 2011 года. Тогда в обменниках, на биржах валюты не было, а вместо биржи работал специальный кредитный комитет Совмина, который решал, кому распределять скудеющие потоки валюты. Вероятнее всего, реакция будет именно такой», – считает эксперт.



