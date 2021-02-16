



Рестораторы уезжают

Например, в Гомеле срочно продается кафе “Марвел Бургер”. “Причина — переезд владельца бизнеса”, отмечается в объявлении. За заведение просят 34 тысячи рублей, передает Еврорадио





Придорожное кафе “Максим” в Речице тоже продаётся из-за переезда владельца. За него просят уже $300 тысяч. Судя по информации из объявления, инфраструктура у этого объекта серьёзная — нарабатывалась 16 лет.





В Жлобине выставлен на продажу не успевший даже открыться ларёк “Го фуд”. Продавец тоже пакует чемоданы в другую страну. Цена бизнеса — договорная.





В начале февраля светлогорский городской портал писал, что 7 из 12 продающихся в Гомельской области общепитов вышли на рынок недвижимости именно из-за смены места жительства их владельцев.



Госпредприятия сбрасывают балласт

Сразу два гомельских госпредприятия продают свои объекты общепита. Это “Гомельтранснефть Дружба” и Гомельский радиозавод.





Гомельский радиозавод выставил на аукцион столовую — и хочет за неё $349 тысяч. “Гомельтранснефть Дружба” — кафе и столовую, за $310,4 тысячи. А ещё — свой “Производственный комбинат”, мясной бизнес “под ключ”. Недвижимость комбината, машины и оборудование выставляются на аукцион со стартовой ценой $515,5 тысячи.





На Гомельском радиозаводе объяснили, что их аукцион связан с уменьшением численности персонала. Работников в Гомельской области действительно становится меньше: по данным Белстата, за 2020 год в области было уволено на 4859 работников больше, чем трудоустроено. Такая тенденция наблюдается по всей стране.





— При заводах раньше было и по две, и по три столовых. Теперь мы обходимся меньшим помещением для питания, — говорит сотрудница радиозавода.





Почему “Гомельтранснефть Дружба” выставила на аукцион свои кафе и столовую, узнать на предприятии не удалось. Тогда мы под видом покупателей позвонили, чтобы поинтересоваться, в связи с чем продаётся “Производственный комбинат”. Может, бизнес и правда интересный?





Перво-наперво узнаём, что долгами этот филиал “Гомельтранснефть Дружбы” не обременен:





— Предприятие продаётся уже три года, потому что “Гомельтранснефть Дружба” распродаёт всю социальную сферу. Оно уже выставлено с самой низкой понижающей стоимостью на аукцион.





Дальше нам рассказывают, что “Производственный комбинат” построен 26 лет назад специалистами из Австрии.





— Здесь установлено всё оборудование немецкое и австрийское. Модернизация не производилась. Нового оборудования куплено только две единицы: это шпарильный чан в 2019 году и вакуумный шприц в 2020 году. Всё остальное — как построили австрийцы, — продолжают на “Производственном комбинате”. На проблемы с финансами нефтяники не жалуются. Просто комбинат больше не нужен. Но покупателя на него нет уже три года.