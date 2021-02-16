+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Эмиграция и сокращения: в Гомельской области массово продаются объекты общепита

Из Гомельской области началось самое настоящее бегство общепита. Частники продают свои кафе и рестораны в основном из-за переезда в другие страны. А госы “сбрасывают” активы, ставшие лишними.


Рестораторы уезжают

Например, в Гомеле срочно продается кафе “Марвел Бургер”. “Причина — переезд владельца бизнеса”, отмечается в объявлении. За заведение просят 34 тысячи рублей, передает Еврорадио

Придорожное кафе “Максим” в Речице тоже продаётся из-за переезда владельца. За него просят уже $300 тысяч. Судя по информации из объявления, инфраструктура у этого объекта серьёзная — нарабатывалась 16 лет.

В Жлобине выставлен на продажу не успевший даже открыться ларёк “Го фуд”. Продавец тоже пакует чемоданы в другую страну. Цена бизнеса — договорная.

В начале февраля светлогорский городской портал писал, что 7 из 12 продающихся в Гомельской области общепитов вышли на рынок недвижимости именно из-за смены места жительства их владельцев.


Госпредприятия сбрасывают балласт

Сразу два гомельских госпредприятия продают свои объекты общепита. Это “Гомельтранснефть Дружба” и Гомельский радиозавод.

Гомельский радиозавод выставил на аукцион столовую — и хочет за неё $349 тысяч. “Гомельтранснефть Дружба” — кафе и столовую, за $310,4 тысячи. А ещё — свой “Производственный комбинат”, мясной бизнес “под ключ”. Недвижимость комбината, машины и оборудование выставляются на аукцион со стартовой ценой $515,5 тысячи. 

На Гомельском радиозаводе объяснили, что их аукцион связан с уменьшением численности персонала. Работников в Гомельской области действительно становится меньше: по данным Белстата, за 2020 год в области было уволено на 4859 работников больше, чем трудоустроено. Такая тенденция наблюдается по всей стране.

— При заводах раньше было и по две, и по три столовых. Теперь мы обходимся меньшим помещением для питания, — говорит сотрудница радиозавода.

Почему “Гомельтранснефть Дружба” выставила на аукцион свои кафе и столовую, узнать на предприятии не удалось. Тогда мы под видом покупателей позвонили, чтобы поинтересоваться, в связи с чем продаётся “Производственный комбинат”. Может, бизнес и правда интересный?

Перво-наперво узнаём, что долгами этот филиал “Гомельтранснефть Дружбы” не обременен:

— Предприятие продаётся уже три года, потому что “Гомельтранснефть Дружба” распродаёт всю социальную сферу. Оно уже выставлено с самой низкой понижающей стоимостью на аукцион.

Дальше нам рассказывают, что “Производственный комбинат” построен 26 лет назад специалистами из Австрии.

— Здесь установлено всё оборудование немецкое и австрийское. Модернизация не производилась. Нового оборудования куплено только две единицы: это шпарильный чан в 2019 году и вакуумный шприц в 2020 году. Всё остальное — как построили австрийцы, — продолжают на “Производственном комбинате”. На проблемы с финансами нефтяники не жалуются. Просто комбинат больше не нужен. Но покупателя на него нет уже три года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]